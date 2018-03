Garfagnoli: "El empate hubiera sido lo más justo"

El entrenador interino de Newell's Old Boys, Fabián Garfagnoli, consideró que "el empate hubiera sido lo más justo" y que la respuesta a tan magra campaña puede encontrarse en la "falta de eficacia" del equipo.

En diálogo con la prensa luego del partido, Garfagnoli admitió que "si bien no empezamos en el primer tiempo, después empezamos a hacer circular el balón y en el momento menos pensado nos hacen el gol y después con un hombre más hicimos todos lo posible como para empatar. Pero cuando uno está torcido, llegás, generás y se ve lo que vio hoy".

Respecto al gol anulado a Joaquín Torres, Garfagnoli indicó que "vimos el gol, en el gol no estaba adelantado. No sé qué cobra el árbitro. Después la expulsión estuvo bien. No tengo nada que decir del juez".

Consultado sobre si la ineficacia del equipo explicaba el momento futbolístico rojinegro, Garfagnoli indicó que "sin dudas, es una situación que debimos enfrentar desde que llegamos. Lo tuvo el Chocho, lo tendrá Omar (De Felippe). Incluso hoy Luis (leal) tuvo el gol pero no se dio. Pero hay que seguir. Los jugadores son los primeros que quieren salir de esto".

Luego de agradecer a la dirigencia por la oportunidad y al plantel por la predisposición, el DT destacó que "la imagen que tendrá Omar desde el martes será distinta. Ya no hay más interinatos, hay un técnico definitivo. Cuando se empiecen a dar los resultados las cosas serán diferentes" y puso como ejemplo que esta tarde "perdimos por un gol de otro partido. Pero intentamos y esa es la imagen que tiene que quedar".