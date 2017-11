Gallardo dejará a Pinola en el banco

El Muñeco Gallardo meterá una variante que sorprende: sentará en el banco a Javier Pinola, trascendió ayer pese a que no confirmó a los once. Otro que saldría es Milton Casco. El ex defensor canalla no venía bien y hasta casi clava un golazo en contra el miércoles ante Unión (River luego lo ganó 2-0), pero lo salvó el travesaño. En su lugar ingresará Alexander Barboza, ex Defensa y Justicia. Y el ex leproso le dejaría el lateral a Saracchi. Además, Maidana vuelve entre los once.