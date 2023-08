Gabriel Heinze: "Si debo perder prefiero que sea de esta forma"

A la hora de analizar el partido y la serie el entrenador de Newell’s dijo: “creo que se podía haber jugado distinto. Pero estos jugadores merecían muchísimo más. En el partido en Brasil ambos tuvimos posibilidades y ellos marcaron dos goles y nosotros uno. Y el encuentro acá fue todo nuestro y tuvimos muchas situaciones. Estoy triste, pero si debo perder prefiero que sea de esta manera. El equipo produce mucho. No lo veo como algo negativo. Quizás nos faltó un poco de efectividad”.

El DT leproso expresó: “me gustó el primer partido, tuve algunas dudas con la formación del equipo, pero después se me fueron. Estoy tranquilo. Se muy bien lo que hago, cómo lo hago y doy todo. Me preocupo en lo que hago antes y no después”.