A Gabriel Heinze no le gustó que en los días previos le mencionaran que ante Claypole podría poner un equipo alternativo. No le gustaba que se tilde así a un conjunto que en su mayoría se conforme con jugadores que no son titulares habitualmente. Pero aunque la habitualidad estaba conformada por pocos partidos de LPF, es cierto, no sólo el Gringo plantó un Newell's con mayoría de futbolistas que no salían en la foto de los once, sino que cambió de esquema usando tres en el fondo y no pudo. Con ellos terminó mal el primer tiempo y lo desnivelaron en el resultado en el inicio del segundo, y cuando cambió de sopetón a medio equipo incluyendo a aquellos que venían siendo titulares, tampoco encontró la fórmula para vulnerar la buena defensa que le opuso el puntero de la Primera C. Y otra vez chau de la Copa Argentina.