Gabriel Heinze: "Hay que decirlo, fue un gran triunfo"

Respecto a qué cosas más lo dejaron satisfecho, el DT fue por todo. "Me gustaron muchas cosas, pero me gusta más cómo estos chicos defienden estos colores, dando al máximo y cómo defienden a esta institución". Y en base a la misma idea, el Gringo señaló: "Hasta dónde nos dará el tema físico no lo sé, pero vamos a dar lo máximo hasta que nos quedemos tirados en la cancha. Eso me da muchas más fuerzas para seguir por este camino".

El técnico leproso también explicó que no le da importancia al invicto logrado en la Copa Sudamericana ni a la seguidilla histórica de cuatro victorias al hilo. "No me planteo absolutamente nada sobre el invicto o no invicto. Me planteo preparar de la mejor manera el partido que nos toque y hacer lo mejor que podamos", detalló, cortante.