Gabriel Cichero, de jugar en Newell's a ser una de las figuras de la Kings League

El ex defensor leproso dejó el fútbol en 2020, pero fue seducido para jugar en la liga creada por el ex jugador de Barcelona Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos

Gabriel Cichero hizo un camino dentro del fútbol, aunque su paso por Newell's no fue del todo gratificante. Y, quizás, no muchos recuerden que se puso la rojinegra en 2010 cuando fue sumado como uno de los refuerzos junto a la Pulga Rodríguez. El venezolano fue un trotamundos y jugó en diversos clubes, hasta que hace tres años colgó los botines. Hoy, a los 38 años, volvió al ruedo, pero para jugar en la Kings League creada por Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos. Una nueva opción para ex jugadores profesionales.