Las respuestas no son satisfactorias. Así podría decirse que se encuentran las negociaciones de Newell's por los refuerzos apuntados: el delantero Cristian Insaurralde y el volante interno Juan Daniel Roa. El caso de atacante es bastante particular ya que hasta hace poco más de una semana su salida de América de México era casi un hecho. No venía bien, pero algo cambió en los últimos días. Según los medios mexicanos, "la venta de Diego Lainez, la baja de Andrés Ibargüen y la inminente salida de Cecilio Domínguez le dieron una segunda oportunidad al delantero argentino, quien parece que con buenas actuaciones se está aferrando a ella". Mientras que por el mediocampista la traba pasa por lo económico.

Insaurralde, en el partido que jugó el sábado ante Pachuca, la rompió. Ingresó en el segundo tiempo y en el período que estuvo en cancha mostró buena generación de juego y mucha participación; dio una asistencia y convirtió uno de los tres tantos en la goleada 3-0 en el estadio Azteca. Tras ese encuentro, el propio jugador habló sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de emigrar: "Es lindo tener ese apoyo de la gente, ojalá pueda ir ganándome su confianza, su cariño, es por lo que le gustaría pasar a un jugador, no pasar sin pena ni gloria en un lugar. Así que ojalá pueda demostrarles y hacer las cosas bien. Quiero jugar y si puedo hacerlo acá bienvenido sea y si por ahí aparece algo que le convenga al equipo también".

Así planteadas las cosas, la situación genera cierta incertidumbre en la definición del futuro del jugador paraguayo-argentino, ya que Insaurralde podría permanecer en América, pese al interés de la gente del Parque.

Roa quiere venir, pero...

El caso de Roa es distinto, porque el propio volante colombiano es el que quiere venir a probar suerte al fútbol argentino. Las tratativas entre Independiente Santa Fe de Bogotá y Newell's están en un ida y vuelta de ofertas y contraofertas para establecer el precio del jugador que ganó con el club bogotano nueve títulos en los últimos 10 años.

La principal complicación, lo que provoca la tardanza en la negociación, pasa por el aspecto económico. Hay acuerdo en cuanto al salario que recibirá el futbolista pero donde no lo hay es en el cargo del préstamo por 18 meses. En ese sentido, Newell's ofreció adquirir al jugador en 100 mil dólares por un préstamo con opción de compra, pero los directivos colombianos piden el doble: 200 mil.

El club colombiano le ofrece al jugador la chance de irse con un préstamo económico y una opción de compra incluida. Según su propio presidente, Andrés Carreño, "es una chance importante para Newell's por lo económico. La salida de Roa tiene un costo político alto para nosotros, pero debemos entenderlo. Me ha pedido la oportunidad de salir, como lo han hechos otros compañeros y no nos podemos negar. Va a depender de Newell's, si aceptan la contraoferta, que es un regalo para un futbolista de este nivel. Pero lo hacemos con el propósito de que se muestre y podamos venderlo", concluyó el dirigente.

Por otro lado, Colón se mostró interesado por contratar a Joel Amoroso, quien no tiene cabida en Newell's y fue separado del plantel. Mientras que la dirigencia le sigue buscando club a Juan Ignacio Sills. Una chance era Aldosivi, pero al volante no lo habría convencido.