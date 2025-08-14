La Capital | Ovación | Central

Central cambió la cabeza en condición de visitante y con Ariel Holan aprendió a traerse algo

En 2025 fuera del Gigante de Arroyito, Central besó la lona una sola vez y lleva cinco partidos sin derrotas como visitante.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

14 de agosto 2025 · 06:10hs
Ariel Holan este año tiene una efectividad del 55 % con Central fuera del Gigante.

Ariel Holan este año tiene una efectividad del 55 % con Central fuera del Gigante.

Uno de los grandes karmas que tuvieron los últimos años las campañas de Central fue la poca cosecha en condición de visitante. Algo que dio un giro de 180 grados durante este año de la mano de Ariel Holan en 2025 donde aumentó muchísimo su efectividad.

El dato más fuerte es que por primera vez en la historia de Central en primera división, los canallas pudieron mantener la valla invicta como visitantes durante cuatro partidos seguidos. Hay un antecedente en la B Nacional en 2012/13, pero es la primera vez en el círculo privilegiado.

La campaña de Central como visitante en 2025

En lo que va del 2025, los canallas actuaron en 11 ocasiones fuera del Gigante de Arroyito (9 en el Apertura y 2 en el Clausura). Lograron cuatro triunfos, seis empates y solamente tuvieron una derrota. Anotaron 9 goles y recibieron 4. Es decir que sumaron 18 puntos sobre 33, una efectividad del 55 %.

El camino canalla de visitante en 2025 comenzó el pasado 23 de enero con un contundente triunfo por 3 a 0 ante Godoy Cruz, en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Los goles fueron convertidos por Enzo Copetti, Ignacico Malcorra y Jaminton Campaz, y en lo colectivo fue la mejor puesta en escena de los de Arroyito en lo que va del año.

Luego hubo dos empates fuera de Génova y Cordiviola. En la tercera fecha del torneo pasado, en la calurosa tarde sanjuanina, empató 0 a 0 ante San Martín de San Juan y luego repitió el mismo resultado frente a Deportivo Riestra, en la 5ª jornada, con un equipo alternativo ya que guardó a muchos de los titulares para enfrentar a Newell’s.

La apuesta le salió bien, porque en el sexto capítulo del Apertura 2025, el equipo de Ariel Holan venció 2 a 1 a Newell’s en el Coloso con festejos de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz.

En la séptima fecha sufrió su única caída en 2025 en condición de visitante al perder 1 a 0 ante Boca en la Bombonera, con gol de Milton Giménez.

Tras esa caída, se recuperó y sumó tres empates al hilo saliendo de Rosario: 0-0 con Talleres en Córdoba, 2-2 ante River en Monumental (goles de Sebastián Ferreira y Santiago López) y 0-0 con Platense en Vicente López.

Gran triunfo en el Nuevo Gasómetro

Finalmente, cerró el torneo pasado su campaña como visitante, el 26 de abril de 2025, con un gran triunfo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, con gol de Enzo Copetti.

Este triunfo no fue uno más. Ya que Central llevaba 12 partidos sin vencer a un equipo grande de Buenos Aires dentro de los 90’. La última vez había sido el 11 de noviembre de 2023, cuando en la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, los canallas con Miguel Russo como DT vencieron 3 a 1 a River con tantos de Luca Martínez Dupuy, Leandro González Pires (en contra) y Jaminton Campaz.

Mientras que en el este Clausura 2025, en su primer partido afuera, venció a Lanús 1 a 0 con tanto de Ángel Di María, de penal, y empató 0 a 0 frente a Atlético Tucumán en el Jardín de la República.

Cambio de hábito fuera del Gigante

En lo que va de 2025, Central tiene un 55 % de efectividad fuera de su estadio. Un número muy superior a los de los últimos años. No es un dato menor, por ejemplo, que ya en agosto, con al menos cinco partidos por jugar como visitante (Sarmiento de Junín, Gimnasia de La Plata, Vélez Sarsfield, Instituto de Córdoba e Independiente) los canallas hayan igualado la cantidad de triunfos que lograron de visitante en 2024.

El año pasado entre Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los auriazules jugaron 27 partidos de visitante (16 con Miguel Russo, 8 con Matías Lequi y 3 con Ariel Holan). Lograron 4 triunfos, 7 empates y 16 veces se vino con las manos vacías. O sea que sacó 19 puntos sobre 81. Tuvo una efectividad del 23 %, muy lejos de los guarismos actuales.

Los cuatro triunfos de visitante en 2024 fueron en la Copa de la Liga ante Newell’s por 1 a 0 con gol de Ignacio Malcorra; y en la Liga Profesional derrotó 2 a 0 a Deportivo Riestra con Russo (Luca Martínez Dupuy y Fabricio Oviedo), 1 a 0 a Gimnasia en La Plata con Lequi (Tomás O’Connor) y 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con Holan (Martínez Dupuy).

El arco lo mantiene en cero

Por otra parte, en estos 11 juegos como visitante de 2025 mantuvo la valla invicta en 8 partidos, o sea en el 73% de los encuentros que disputó. Solo recibió goles ante Newell’s 2-1, Boca 0-1 y River 2-2.

Mientras que el año pasado, solamente en 5 de los 27 cotejos (19 %) que se presentó fuera de Génova y Cordiviola, pudo finalizar con el arco invicto.

Fuera de casa, los auriazules acumulan 389’ (más de cuatro partidos) sin tener que sufrir un gol. El último se lo hizo Ian Subiabre de River, cuando empataron 2 a 2 en el Monumental el 29 de marzo. Es su racha más larga en primera división.

Hacía 238 partidos, casi 12 años, que Central de visitante no estaba cuatro partidos sin recibir tantos. La última vez había sido en la B Nacional 2012/13, con Russo como DT. Entre octubre y noviembre de 2012, luego de perder 1 a 0 con Patronato en Paraná, los canallas no sufrieron goles fuera de su estadio ante Almirante Brown 0-0, Defensa y Justicia 1-0 (Fernando Coniglio), Crucero del Norte 1-0 (Nicolás Romat, en contra) y Aldosivi de Mar del Plata 1-0 (Antonio Medina).

