Copa Libertadores: la odisea que vivieron los hinchas de Racing en Montevideo

Racing perdió 1-0 frente a Peñarol en Montevideo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores . A pesar de la derrota, que deberá remontar en el Cilindro para mantener viva la ilusión, la peor cara de la noche la vivieron los hinchas, quienes sufrieron una odisea en las tribunas del estadio Campeón del Siglo.

Unos cuatro mil hinchas de la Academia viajaron para acompañar al equipo dirigido por Gustavo Costas este martes, pero fueron protagonistas de un tenso episodio . Por disposición del Ministerio del Interior de Uruguay, la hinchada fue obligada a permanecer en el estadio durante más de ocho horas. Los argentinos fueron retenidos en las tribunas desde cuatro horas antes y hasta dos horas después de la finalización del partido .

Al respecto, Diego Milito, presidente de la Academia, brindó una entrevista con ESPN durante la espera de los hinchas por salir del estadio y expresó: “ Es una locura lo que estamos viviendo. Nosotros, lógicamente, seguimos en el estadio y no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante . Estoy hablando con el presidente de Peñarol pero esto es una decisión del Ministerio del Interior uruguayo y de la policía que no libera a la gente ”.

Las autoridades locales organizaron un operativo insólito. En primera instancia, pusieron a disposición una importante cantidad de micros para evitar que los visitantes arriben al estadio en vehículos particulares o a pie. En tanto, previo al operativo, advirtieron a los hinchas que no se presenten al horario pactado que serían escoltados por la policía luego del comienzo del encuentro.

Tensa salida. La policía uruguaya abrió las puertas de la popular sobre la 1.30 de la madrugada del miércoles.

La seguridad uruguaya dispuso que los simpatizantes de la Academia inicien el operativo rumbo al estadio alrededor de las 16.30, para ingresar a la cabecera de la Tribuna Guelfi del Campeón del Siglo unos minutos más tarde, poco más de cuatro horas antes del comienzo del encuentro (empezó a las 21.30).

El partido se desarrolló con los fanáticos de Racing en la bandeja superior de la popular, sin hinchas de Peñarol en la parte baja, que se mantuvo cerrada. Una vez consumada la victoria del Manya, sobre las 23.30, los hinchas debieron esperar unas dos horas dentro del estadio, ya que la tribuna fue desalojada recién a la 1.30 del miércoles.

La solidaridad del plantel y dirigencia

Ante la insólita decisión de las autoridades, el plantel permaneció en el vestuario a la espera de la liberación de los hinchas. Incluso se viralizaron imágenes de Costas acercándose a la tribuna para solidarizarse con los fanáticos que sufrieron las largas horas de espera y destratos policiales.

Además, Milito se refirió a la insólita situación que vivieron los hinchas y cargó contra las autoridades locales, remarcando que su rival no participó de la organización de dicho operativo.

Por otro lado, los hinchas de Peñarol también tendrán a disposición cuatro mil entradas para el partido de vuelta el próximo martes 19 de agosto a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.