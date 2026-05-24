Franco Colapinto superó lo de Miami y en Canadá cerró su mejor fin de semana de Fórmula 1

Lo que pasa en el GP de Canadá
Antonelli ganó con autoridad, seguido de Hamilton y Verstappen, y le sacó más ventaja a Russell. Leclerc, Hadjar, Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz y Bearman completaron el top ten.
En la vuelta 57 Antonelli le saca una vuelta a Colapinto.
En el giro 54, de nuevo pista libre. Y Hamilton inició el ataque sobre Verstappen por el segundo lugar.
Otro virtual safety car por un problema de suciedad en la curva 12. Para Hadjar y cumple la sanción de 10 segundos. Después cambia gomas y pone blandas. Paró Piastri también.
Investigan de nuevo a Hadjar por otra presunta infracción de banderas amarillas. Lawson y Hulkenberg tienen una investigación pendiente.
La carrera está estabilizada a 17 vueltas del final. Colapinto está a 47s de Hadjar (que serán 37s) y le lleva 18,2 a Lawson.
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En la vuelta 46, Antonelli le sacó una vuelta a Gasly. Y sacaron un VSC por un pedazo del Cadillac que quedó en la pista. Lo sacaron enseguida.
Penalizaron en 10 segundos a Hadjar por barrer a Leclerc cuando intentaba pasarlo. Colapinto está a 41s y le sacó 13,3s a Lawson.
Checho Pérez rompió solo la suspensión delantera derecha, justo al entrar a los boxes, destrozando la goma. Pudo llevarlo al box de nuevo.
Colapinto estira la diferencia con Lawson a casi 13s sobre la vuelta 42.
Leclerc lograr superar a Hadjar para quedar 4º en el giro 40. Se quedó Norris, abandonando cuando estaba por superar a Lawson. Gasly es de nuevo 8º. Sainz es 9º y Bearman 10º. Parece que fue la caja.
Colapinto recuperó la confianza y logró su mejor vuelta de carrera.
En la vuelta 37, con Norris habiendo recuperado la vuelta cuando todos pararon, superó a Gasly y quedó 9º.
Adelante Antonelli, cómodo sobre Verstappen y Hamilton. Hadjar y Leclerc pelean el cuarto puesto. Todos pararon y cambiaron las blandas por medias.
Salió el VSC y Colapinto quedó a 30s de Leclerc (Hadjar lo superó en la parada en boxes) y le lleva 11s a Lawson. A Colapinto le avisan que el piso está bien pero que puede haber alguna rajadura en el alerón delantero.
VSC y Colapinto va a boxes a poner gomas duras. Al salir con el caucho muy frío, tocó el pasto y apenas rozó el muro. Desde boxes lo tranquilizaron, que estaba todo bien. Siguió 6ª, pararon Lawson (puso gomas blandas) y Gasly (duras) detrás.
Golpe de escena. El líder Russell se quedó con el auto humeando y abandona en la vuelta 30. Colapinto queda 6º.
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En la vuelta 26, Russell volvió a pasar a Antonelli, que al intentar superarlo se tocaron, siguió de largo y quedó adelante, pero debió devolverle el puesto.
Penalizan con 10 segundos a Piastri por el toque a Albon. Los líderes superan a Norris y le sacan una vuelta.
Cuando superaban a rezagados, Antonelli aprovechó y superó a Russell para ser nuevo líder. En la vuelta 23, Colapinto está a 23s de Hadjar y le lleva 8s a Lawson.
>>Leer más: Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá
Problemas para Piastri, que vuelve a parar en boxes tras chocar con Albon. Sale delante de los punteros.
Norris volvió a parar a cambiar gomas y baja al 13º puesto.
Norris superó a Bearman y Gasly y es 9º. El frances sigue 10º. Adelante, Antonelli y Russell pelean con todo la punta.
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En el giro 9, Verstappen superó a Hamilton y quedó 3º. Colapinto está a más de 11s de Hadjar, pero mantiene lejos a Lawson. Gasly es 10º.
Antonelli se pasó al entrar a la recta y Russell lo superó, para pasar a la punta en la vuelta 6.
Los seis de adelante se le escapan a Colapinto porque todos tienen gomas blandas. Corre con buen margen sobre Lawson. Gasly, después de una largada difícil, es 11º. Lideran los Mercedes, con Antonelli y Russell.
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Norris también a boxes, Colapinto es 7º. Los Audi también a cambiar gomas. Los McLaren 14º y 17º.
Norris dominó en la largada y Colapinto quedó 9º, pero al llegar a la primera vuelta quedó 8º porque Piastri fue a boxes a cambiar las intermedias.
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Al Racing Bulls lo empujaron hacia atrás de la recta y directamente no pudo partir. Ordenaron otra vuelta previa.
Cuando iban a largar, Arvid Lindblad hizo señas de que no podía largar cuando ya solo faltaban apagar los semáforos rojos, por lo que el comisario deportivo interrumpió la largada y ordenó vuelta previa. Se correrán 69.
La carrera se disputará con mucho frío en el ambiente y la pista y una leve llovizna que empezó a caer minutos antes del inicio. Colapinto larga con medias, como Gasly y los Racing Bulls, pero los McLaren con intermedias, lo mismo que los Audi, Cadillac y el Williams de Sainz.
Los Mercedes, las Ferrari y los Red Bull van con gomas de clasificación. como los Haas y Aston Martin. Lance Stroll largó desde boxes.
La grilla de partida en el Gilles Villeneuve
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