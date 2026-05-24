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Franco Colapinto superó lo de Miami y en Canadá cerró su mejor fin de semana de Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto finalizó sexto en Canadá tras otra carrera muy sólida, de nuevo delante de Pierre Gasly. Cuarta al hilo de Kimi Antonelli.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de mayo 2026 · 16:50hs
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Franco Colapinto circuló solo casi todo el tiempo. No pudo pelear con los poderosos pero fue claramente de nuevo el mejor del resto en Canadá.

Franco Colapinto circuló solo casi todo el tiempo. No pudo pelear con los poderosos pero fue claramente de nuevo el mejor del resto en Canadá.
Antonelli y Russell pelean la punta

Antonelli y Russell pelean la punta, con Norris atrás pero a una vuelta.
El Alpine de Franco Colapinto se ve en medio de la grilla de partida del GP de Canadá.

El Alpine de Franco Colapinto se ve en medio de la grilla de partida del GP de Canadá.

Franco Colapinto se superó y finalizó sexto el GP de Canadá, su mejor actuación en la Fórmula 1. Venía de ser 7ª en Miami y ahora se superó, finalizando además delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 8º. Ganó de nuevo Kimi Antonelli y se perfila como gran candidato al título.

Lo que pasa en el GP de Canadá

Antonelli ganó con autoridad, seguido de Hamilton y Verstappen, y le sacó más ventaja a Russell. Leclerc, Hadjar, Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz y Bearman completaron el top ten.

Nuevo stop and go para Hadjar, que salió igual adelante de Colapinto en la vuelta 64. Mejor vuelta del argentino.

Vuelta 62, justo antes de sacarle un giro a Colapinto, Hamilton superó a Verstappen y quedó 2º. Trompo completo de Hulkenberg.

En la vuelta 57 Antonelli le saca una vuelta a Colapinto.

En el giro 54, de nuevo pista libre. Y Hamilton inició el ataque sobre Verstappen por el segundo lugar.

Otro virtual safety car por un problema de suciedad en la curva 12. Para Hadjar y cumple la sanción de 10 segundos. Después cambia gomas y pone blandas. Paró Piastri también.

Investigan de nuevo a Hadjar por otra presunta infracción de banderas amarillas. Lawson y Hulkenberg tienen una investigación pendiente.

La carrera está estabilizada a 17 vueltas del final. Colapinto está a 47s de Hadjar (que serán 37s) y le lleva 18,2 a Lawson.

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En la vuelta 46, Antonelli le sacó una vuelta a Gasly. Y sacaron un VSC por un pedazo del Cadillac que quedó en la pista. Lo sacaron enseguida.

Penalizaron en 10 segundos a Hadjar por barrer a Leclerc cuando intentaba pasarlo. Colapinto está a 41s y le sacó 13,3s a Lawson.

Checho Pérez rompió solo la suspensión delantera derecha, justo al entrar a los boxes, destrozando la goma. Pudo llevarlo al box de nuevo.

Colapinto estira la diferencia con Lawson a casi 13s sobre la vuelta 42.

Leclerc lograr superar a Hadjar para quedar 4º en el giro 40. Se quedó Norris, abandonando cuando estaba por superar a Lawson. Gasly es de nuevo 8º. Sainz es 9º y Bearman 10º. Parece que fue la caja.

Colapinto recuperó la confianza y logró su mejor vuelta de carrera.

En la vuelta 37, con Norris habiendo recuperado la vuelta cuando todos pararon, superó a Gasly y quedó 9º.

Adelante Antonelli, cómodo sobre Verstappen y Hamilton. Hadjar y Leclerc pelean el cuarto puesto. Todos pararon y cambiaron las blandas por medias.

Salió el VSC y Colapinto quedó a 30s de Leclerc (Hadjar lo superó en la parada en boxes) y le lleva 11s a Lawson. A Colapinto le avisan que el piso está bien pero que puede haber alguna rajadura en el alerón delantero.

VSC y Colapinto va a boxes a poner gomas duras. Al salir con el caucho muy frío, tocó el pasto y apenas rozó el muro. Desde boxes lo tranquilizaron, que estaba todo bien. Siguió 6ª, pararon Lawson (puso gomas blandas) y Gasly (duras) detrás.

Golpe de escena. El líder Russell se quedó con el auto humeando y abandona en la vuelta 30. Colapinto queda 6º.

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En la vuelta 26, Russell volvió a pasar a Antonelli, que al intentar superarlo se tocaron, siguió de largo y quedó adelante, pero debió devolverle el puesto.

Penalizan con 10 segundos a Piastri por el toque a Albon. Los líderes superan a Norris y le sacan una vuelta.

Cuando superaban a rezagados, Antonelli aprovechó y superó a Russell para ser nuevo líder. En la vuelta 23, Colapinto está a 23s de Hadjar y le lleva 8s a Lawson.

>>Leer más: Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Problemas para Piastri, que vuelve a parar en boxes tras chocar con Albon. Sale delante de los punteros.

Norris volvió a parar a cambiar gomas y baja al 13º puesto.

Norris superó a Bearman y Gasly y es 9º. El frances sigue 10º. Adelante, Antonelli y Russell pelean con todo la punta.

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En el giro 9, Verstappen superó a Hamilton y quedó 3º. Colapinto está a más de 11s de Hadjar, pero mantiene lejos a Lawson. Gasly es 10º.

Antonelli se pasó al entrar a la recta y Russell lo superó, para pasar a la punta en la vuelta 6.

Los seis de adelante se le escapan a Colapinto porque todos tienen gomas blandas. Corre con buen margen sobre Lawson. Gasly, después de una largada difícil, es 11º. Lideran los Mercedes, con Antonelli y Russell.

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Norris también a boxes, Colapinto es 7º. Los Audi también a cambiar gomas. Los McLaren 14º y 17º.

Norris dominó en la largada y Colapinto quedó 9º, pero al llegar a la primera vuelta quedó 8º porque Piastri fue a boxes a cambiar las intermedias.

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Al Racing Bulls lo empujaron hacia atrás de la recta y directamente no pudo partir. Ordenaron otra vuelta previa.

Cuando iban a largar, Arvid Lindblad hizo señas de que no podía largar cuando ya solo faltaban apagar los semáforos rojos, por lo que el comisario deportivo interrumpió la largada y ordenó vuelta previa. Se correrán 69.

La carrera se disputará con mucho frío en el ambiente y la pista y una leve llovizna que empezó a caer minutos antes del inicio. Colapinto larga con medias, como Gasly y los Racing Bulls, pero los McLaren con intermedias, lo mismo que los Audi, Cadillac y el Williams de Sainz.

Los Mercedes, las Ferrari y los Red Bull van con gomas de clasificación. como los Haas y Aston Martin. Lance Stroll largó desde boxes.

La grilla de partida en el Gilles Villeneuve

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Franco Colapinto no terminó el viernes como en Miami, pero fue mejor que su compañero Pierre Gasly

EN su primera vuelta de calentamiento, Franco Colapinto debió regresar a boxes por un problema en el acelerador.

Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

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