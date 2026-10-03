Franco Colapinto hizo un buen sábado en Sepang y largará en el fondo por las penalizaciones

Franco Colapinto tuvo un buen sábado, fue el mejor del resto de la FP3 e hizo una gran Q1 para luego cuidar las gomas para la carrera, sin registros en la Q2. Larga 21° el GP de Baréin en Sepang, a las 4 de este domingo por Fox Sports y Disney+.
El argentino pasó décimo el primer corte clasificatorio y en la Q2 directamente no hizo registros para cuidar las gomas para la carrera. Larga 21°
Por Gustavo Conti
Franco Colapinto tuvo un buen sábado, fue el mejor del resto de la FP3 e hizo una gran Q1 para luego cuidar las gomas para la carrera, sin registros en la Q2. Larga 21° el GP de Baréin en Sepang, a las 4 de este domingo por Fox Sports y Disney+.
Colapinto no salió como se preveía del 21° lugar de partida, por la penalización de 15 puestos que trajo a Sepang, 5 por la sanción de Bakú y 10 por cambios en la unidad de potencia.
Pero hizo una Q1 aguerrida donde quedó a 5 milésimas de su compañero de equipo (que de todas maneras, usó blandas usadas) para pasar el corte sin problemas y en la Q2 venía haciendo un solo intento al final, pero mucho más lento que el resto y se guardó, mientras el francés pasaba a la Q3 y largará 9°.
El equipo había decidido que el argentino haga la Q2 con goma usada, para reservar un juego para la carrera y desistió de que le hiciera de rebufo a Gasly.
Max Verstappen volvió a conseguir una pole position y a su lado largará Lewis Hamilton, un duelo bárbaro de multicampeones.
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Se trata de un plan de reordenamiento y retiro de los tendidos en desuso en el centro, Pichincha y Pellegrini; a lo largo de un año.