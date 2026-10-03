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Franco Colapinto hizo un buen sábado en Sepang y largará en el fondo por las penalizaciones

El argentino pasó décimo el primer corte clasificatorio y en la Q2 directamente no hizo registros para cuidar las gomas para la carrera. Larga 21°

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de octubre 2026 · 08:18hs
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Franco Colapinto circula en el asfalto de Sepang con el Alpine 43. El domingo

BWT Alpine

Franco Colapinto circula en el asfalto de Sepang con el Alpine 43. El domingo, a remar de atrás.

Franco Colapinto tuvo un buen sábado, fue el mejor del resto de la FP3 e hizo una gran Q1 para luego cuidar las gomas para la carrera, sin registros en la Q2. Larga 21° el GP de Baréin en Sepang, a las 4 de este domingo por Fox Sports y Disney+.

Colapinto no salió como se preveía del 21° lugar de partida, por la penalización de 15 puestos que trajo a Sepang, 5 por la sanción de Bakú y 10 por cambios en la unidad de potencia.

Pero hizo una Q1 aguerrida donde quedó a 5 milésimas de su compañero de equipo (que de todas maneras, usó blandas usadas) para pasar el corte sin problemas y en la Q2 venía haciendo un solo intento al final, pero mucho más lento que el resto y se guardó, mientras el francés pasaba a la Q3 y largará 9°.

El equipo había decidido que el argentino haga la Q2 con goma usada, para reservar un juego para la carrera y desistió de que le hiciera de rebufo a Gasly.

Max Verstappen volvió a conseguir una pole position y a su lado largará Lewis Hamilton, un duelo bárbaro de multicampeones.

>>Leer más: Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Lo que pasó en la Q3

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Lo que pasó en la Q2

Lo que pasó en la Q1

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Lo que pasó en la FP3

Lo que pasó en la FP2

Lo que pasó en la FP1

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