Franco Colapinto hizo un buen sábado en Sepang y largará en el fondo por las penalizaciones El argentino pasó décimo el primer corte clasificatorio y en la Q2 directamente no hizo registros para cuidar las gomas para la carrera. Larga 21° Por Gustavo Conti 3 de octubre 2026 · 08:18hs

BWT Alpine Franco Colapinto circula en el asfalto de Sepang con el Alpine 43. El domingo, a remar de atrás.

Franco Colapinto tuvo un buen sábado, fue el mejor del resto de la FP3 e hizo una gran Q1 para luego cuidar las gomas para la carrera, sin registros en la Q2. Larga 21° el GP de Baréin en Sepang, a las 4 de este domingo por Fox Sports y Disney+.

Colapinto no salió como se preveía del 21° lugar de partida, por la penalización de 15 puestos que trajo a Sepang, 5 por la sanción de Bakú y 10 por cambios en la unidad de potencia.

"LO QUE ESPERÁBAMOS ERA GUARDAR UN PAR DE GOMAS PARA MAÑANA. INTENTAREMOS MAXIMIZAR EL RITMO DEL AUTO". Franco Colapinto habló sobre la estrategia que utilizará para la carrera.



#BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TlycwgmPZz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026 Pero hizo una Q1 aguerrida donde quedó a 5 milésimas de su compañero de equipo (que de todas maneras, usó blandas usadas) para pasar el corte sin problemas y en la Q2 venía haciendo un solo intento al final, pero mucho más lento que el resto y se guardó, mientras el francés pasaba a la Q3 y largará 9°.

El equipo había decidido que el argentino haga la Q2 con goma usada, para reservar un juego para la carrera y desistió de que le hiciera de rebufo a Gasly.