Boca e Instituto ayudaron a Newell's en la pelea para llegar a los playoffs

El Xeneize derrotó a Unión y sumó su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026. La Gloria goleó a Independiente

El fin de semana comenzó con buenas noticias para Newell's con respecto a la pelea por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026 . En el inicio de la fecha 11, Boca e Instituto vencieron este viernes a dos rivales directos de la Lepra en el grupo A.

Al final de la jornada, el Xeneize le ganó a Unión por 3 a 0 en la Bombonera. El Tatengue se quedó a tres puntos de la posición de los rojinegros y de Lanús , entre las dos últimas ubicaciones para acceder a la fase de eliminación directa en el certamen de primera división.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso con un doblete de Leonel Flores y un gol de Lautaro Di Lollo . De esta manera, los porteños consiguieron su cuarta victoria consecutiva en el torneo y suman 16 partidos consecutivos sin derrotas , incluyendo la Copa Sudamericana.

Antes del triunfo de Boca, Instituto superó a Independiente por 4 a 1 en Avellaneda. De esta forma, los cordobeses se mantienen como los únicos líderes del grupo A con una racha de tres triunfos al hilo.

El Rojo suma 17 puntos y tiene una diferencia mínima por encima de Newell's (16) en la tabla de posiciones. Este último tropezón en su casa le dio la chance a la Lepra de superarlo este sábado y mejorar su lugar en los puestos de clasificación a los playoffs.

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La Gloria se impuso con autoridad en el Libertadores de América gracias a los goles de Jeremías Lázaro, Hernán de la Fuente, Matías Gallardo y Alex Luna. El Diablo consiguió el empate transitorio con un tanto de Maximiliano Meza, que fue expulsado en el minuto 44 del primer tiempo.

Los resultados de este viernes no sólo jugaron a favor del equipo de Frank Darío Kudelka en la recta final de la primera fase del torneo. Mientras Newell's busca disputar sus primeros playoffs, Boca e Instituto se enfrentarán el próximo viernes en el estadio Mario Alberto Kempes y serán protagonistas de uno de los cruces más importantes de la fecha 12.