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Día Internacional del Autocuidado: ¿qué significa y por qué es vital?

En esta fecha, se busca difundir la importancia de la alimentación, el descanso, la actividad física y bajar los niveles de estrés, a través de pequeños cambios

24 de julio 2026 · 18:44hs
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El estrés puede traer consecuencias graves. El autocuidado está en detectar señales antes de que sea tarde

El estrés puede traer consecuencias graves. El autocuidado está en detectar señales antes de que sea tarde

Cada 24 de julio, se conmemora el Día Internacional del Autocuidado, una fecha destinada a fortalecer la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades y hacer frente a problemas físicos o psíquicos con pequeñas herramientas cotidianas que pueden marcar diferencias sustanciales en la vida de una persona y quienes lo rodean.

Aunque la palabra nos lleve a pensar en algo individual, el autocuidado no se limita al ámbito de cada uno. Los especialistas destacan que una población que incorpora hábitos saludables contribuye también a fortalecer el sistema sanitario y a reducir la demanda sobre los servicios de salud. No implica realizar cambios drásticos sino incorporar conductas sencillas que puedan mantenerse en la rutina diaria.

El autocuidado también incluye prestar atención a los síntomas que pueden indicar un problema de salud para no demorar la consulta médica y enfrentar, tal vez, problemas mayores con el paso del tiempo.

El malestar abdominal que no se va es una señal que no debe pasar desapercibida y requiere control médico

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Insomnio y malestar gástrico

El objetivo es prestar mucha atención a situaciones que muchas personas viven con frecuencia como el insomnio, la acidez persistente o dolores recurrentes que no deben naturalizarse. Detectarlos a tiempo y consultar a un profesional puede facilitar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.

También se pone el acento en la responsabilidad respecto a los medicamentos, en especial aquellos de venta libre, (paracetamol, ibuprofeno u omeprazol, entre otros) que parecen inofensivos cuando muchas veces no lo son. Por eso, los expertos recuerdan que deben utilizarse de forma responsable, respetando las indicaciones de los prospectos y evitando la automedicación prolongada.

El Día Mundial del Autocuidado "nos recuerda la importancia de implementar un cambio de conductas y mantenerlas en el tiempo. Además de la información, hay que ser consecuentes con la práctica de hábitos saludables”, señalan desde la OMS.

Tener cada día un tiempo sin celulares ni pantallas y al aire libre es un modo de ejercer el autocuidado

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Los principios del autocuidado

Es un acto de vida que permite a las personas convertirse en sujetos activos del cuidado de su salud y es un proceso voluntario de la persona para consigo misma.

Es una responsabilidad individual y un compromiso cotidiano que se fundamenta en un sistema formal de salud e informal con el apoyo social.

Al realizar las prácticas de autocuidado, ya sea con fines protectores o preventivos, las personas las desarrollan con la certeza que van a mejorar su nivel de salud.

Para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo personal, que está mediado por un permanente fortalecimiento del autoconcepto, el autocontrol, la autoestima, la auto aceptación y la resiliencia.

Moverse y estar en contacto con otros es parte del cuidado personal y de una comunidad

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La importancia de la salud mental

Tener conductas que beneficien la salud integral implica, necesariamente, prestarle atención a la salud mental.

El autocuidado emocional consiste en conectar con las propias emociones y con las de otros, aceptar que son parte de la vida y que estas no la definen. Es aprender que no se es culpable por las propias emociones, pero sí se es responsable de las acciones que surgen a partir de éstas.

A su vez, el autocuidado espiritual requiere conectar con los valores propios y mantener una saludable relación con quién se es en el interior.

Esto significa saber que el autocuidado físico tiene siempre una interrelación con otros aspectos como el emocional, social y cognitivo. Tomar consciencia de las necesidades físicas implicará tener en cuenta malestares corporales y atender enfermedades o dolencias que la persona tenga presente. Y a su vez, todas aquellas prácticas que favorezcan la prevención de enfermedades y en general la promoción de la salud

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