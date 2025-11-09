La Capital | historia

La increíble historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Jamie Ralph, de 37 años, llegó a la ciudad para participar de la carrera de Newell's. Su identificación con la Lepra a través del ex técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, y del ex del Leeds, Marcelo Bielsa

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

9 de noviembre 2025 · 18:22hs
Jamie Ralph es un típico irlandés de 37 años que vive en Limerick, al sur del país y a unos 190 kilómetros de Dublin, su capital. ¿Qué lo hizo venir a Rosario a correr este domingo la maratón Marcelo Bielsa en pleno parque Independencia, entre miles de hinchas leprosos? Esa es la historia que se empezó a escribir cuando escuchó al ex técnico del Tottenham Mauricio Pochettino responder al nerviosismo previo al clásico con Arsenal. "Es que jugué e hice un gol en el clásico rosarino, el más pasional del mundo", le escuchó decir a Poche y de ahí su curiosidad por Newell's lo llevó hasta Marcelo Bielsa a quien conoció como técnico del Leeds. De ahí en más, su nexo con el roijnegro lo hizo tomar varios aviones hasta llegar a Rosario y participar de la maratón leprosa por primera vez: "No hay nada parecido a esto. En Inglaterra no se hace y no se ve a corredores cantar y alentar mientras corren", le dijo a La Capital.

El acercamiento de Jamie a los ídolos leprosos lo reflejó el propio diario en una nota del 2022. Allí describía con lujo de detalles su flechazo con Pochettino como técnico de su club elegido (2013-2018) y del que es hincha en el Reino Unido: Tottenham Hotspurs. Y el genoma rojinegro lo llevó hasta el estadio del Leeds con una bandera que decía: "Irlanda tiene lepra". El propio autor de la bandera acaparó la atención de Bielsa y vinieron las charlas y las fotos.

El resto es parte de la crónica de La Capital de hace tres años atrás. Jamie volcó todo su atracción por los colores en Newell's Old Boys English News (@Newells_en) su cuenta de Twitter, donde actualiza los pormenores del equipo del Parque en inglés. Hoy su cuenta roza los 30 mil seguidores de todo el planeta.

bielsa

Un irlandés suelto en el parque

Lo cierto es que este domingo, este irlandés de 37 años pisó el Coloso por segunda vez en su vida. En 2019 lo había visitado para ver un partido de fútbol, y ahora se calzó los pantalones cortos y la musculosa para cumplir los 5 kilómetros de la Maratón Marcelo Bielsa, la carrera leprosa que este 2025 homenajeó al técnico multicampeón.

Los más de 11.300 kilómetros que hizo para llegar a Rosario tenían previamente el propósito de ver al equipo de primera contra Unión. Pero los cambios de último momento frustraron esa cita. Este domingo, y tal como le dijo a este diario, "cumplió un sueño".

"Primero fue Poche y luego fue Bielsa, en mi cuenta de X no paraba de sumar seguidores, y mucho más luego de la foto con la bandera", relató.

jamie

Este domingo cumplió su sueño, y corrió alrededor del parque Independencia junto a miles de hinchas que le dieron color a la Calle Recreativa.

"Entré al estadio y fue un momento sumamente bello, pero lo más increíble fue que luego de la maratón recibí un audio del propio (Marcelo) Bielsa que me dijo que estaba feliz por escuchar que había venido a correr su maratón, que su hija también la corrió. Todo fue muy bonito, y me remarcó que especialmente luego del resultado deportivo de ayer (por este sábado)", le dijo Jamie a este diario.

jamie4

Maravillado con el montaje de la carrera (que cada vez más hacen los clubes de fútbol que tienen otras disciplinas deportivas e integran a los socios), el irlandés dijo sentirse sorprendido con todo el entorno, y el momento especial y "mágico" que pudo vivir. "En Inglaterra no es común, diría que no existen estas maratones de los clubes de fútbol, y ver y disfrutar a todos los corredores cantando y alentando mientras corrían resultó una experiencia única".

