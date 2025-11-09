La Capital | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre en el Pocho Lavezzi y es único líder

Con gol agónico de Alan Maciel, el equipo de Puerto San Martín derrotó al rojiverde y manda en la Zona 10 del Regional Amateur de la Región Litoral sur

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

9 de noviembre 2025 · 22:32hs
Regional Amateur: Alexis Schmidt (PSM Fútbol) y Micael Bogado (Aguirre) luchan por la pelota. El trámite fue con mucha pierna fuerte.  El equipo de Puerto San Martín lo ganó en el final. 

Leonardo Vincenti

El ex Argentino. Yair Bohnhoff Carrasco ingresó muy bien y fue clave para el gran triunfo de PSM Fútbol en Villa Gobernador Gálvez. 

Un gran triunfo se llevó PSM Fútbol del estadio Ezequiel Pocho Lavezzi con el tanto de Alan Maciel en la agonía del partido, por 1 a 0, y de esta manera quedó como único líder de la Zona 10 en el Regional Amateur.

Disputada la 3ª fecha, el equipo de Punta Quebracho manda con 6 puntos seguido por Aguirre 3. Unión de Álvarez perdió sus dos presentaciones, tuvo fecha libre y en la próxima, en la cuarta, visitará al Coronel.

PSM Fútbol y Aguirre llegaban punteros

Con sendos triunfos en las dos primeras jornadas por 3 a 0 ante Unión de Álvarez, respectivamente, Aguirre y PSM se enfrentaban en el Pocho Lavezzi en busca de quedarse con la cima de la zona 10.

Todo estaba dado para el espectáculo esté garantizado por la jerarquía de los dos planteles. Pero todo quedó en la nada. El partido tuvo todos los ingredientes de un cotejo que se disputó con los dientes apretados, mucha piernas fuertes y una terna arbitral que tuvo una tarde para el olvido.

Coronel Aguirre tomó al iniciativa

Desde el inicio, el dueño de casa tomó la iniciativa por la movilidad de su mediocampo, trató de llegar con peligro al arco de Roa Molina pero falló en los metros finales. A los 4’, un tiro libre ejecutado por Micael Bogado desde afuera del área y el balón salió muy cerca del palo izquierdo del golero visitante.

El equipo de Punta Quebracho se adelantó de la mano de Diego Aguirre y emparejó las acciones. Sobre los 7 minutos, llegó una gran jugada colectiva de PSM y Aguirre remató ante la salida de Gastón Fernández (ex-Argentino) y el balón salió de forma increíble besando el palo izquierdo.

Aguirre no aprovechó su momento

El local, con el correr de los minutos volvió a tomar las riendas del partido y así llegó la veloz corrida de Isaac Zalazar Leiva por izquierda, y ante la salida de Roa Molina su remate salió muy desviado.

A los 30’ llegó una infracción dentro del área sobre Benítez, todo Coronel pidió penal, pero el arbitro Sebastián Medina de la Liga Esperancina no lo sancionó. Después, el trámite estuvo parado por 10 minutos por el cabezazo que recibió Nicolás Heizt, que por precaución debió dejar el campo. En el complemento fue más de lo mismo, Aguirre manejó la pelota, jugó en el campo visitante, pero careció de profundidad en los metros finales.

El ex Argentino. Yair Bohnhoff Carrasco ingresó muy bien y fue clave para el gran triunfo de PSM Fútbol en Villa Gobernador Gálvez.

El gol llegó en el final del partido.

La visita movió el banco de suplentes y los que ingresaron entraron muy bien como el caso de Yair Bohnhoff Carrasco, quien en el tercer minutos adicionado sacó un tremendo zapatazo desde afuera del área y Fernández mandó el balón al córner. Tras es jugada, llegó el envío al área desde la derecha ejecutado por Aguirre y Maciel, con un toque preciso, estampó el 1 a 0.

PSM Fútbol se hizo fuerte en el Pocho Lavezzi, ganó un partido clave y quedó líder en su zona.

