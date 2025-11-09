Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Lando Norris se encamina a su primer título en Fórmula 1 pero la impopularidad no para de crecer. En Brasil fue abucheado y sigue pagando por lo de Monza

San Pablo (enviado especial).- Es muy injusto lo que le viene pasando a Lando Norris . Desde Monza para acá su impopularidad va en aumento, directamente proporcional a sus cada vez más afianzadas chances de campeonato. Como en México, sumó todo lo que había que sumar en Brasil y volvió a opacar a un Oscar Piastri cada vez más desdibujado y errático. Tanto que, de ser líder hasta antes del Hermanos Rodríguez, quedó a casi una carrera de su compañero de equipo: 24 puntos.

Fue tanta la ganancia de Norris que no le dio cabida al cuco que venía acechando: Max Verstappen. El que hizo una enorme carrera largando desde el pit lane y parando prematuramente a cambiar una goma pinchada. Llegó 3º, pero a 17 vueltas del final era el líder con 8 segundos de ventaja sobre el británico y el equipo no arriesgó como se suponía. Le hizo hacer la tercera parada y aunque remontó y casi supera a Kimi Antonelli al final, perdió 10 puntos con el inglés a esta altura casi irremontables porque está a casi dos GP enteros: 49 puntos.

Es cierto que Norris había parado 4 vueltas antes, pero había puesto gomas medias usadas de 7 vueltas. Las de Max tenían 20. ¿Hubiera aguantado? ¿Por qué no? Pero el equipo Red Bull decidió ponerle gomas blandas y atacó lo que pudo.

Lando Norris, abucheado

Norris ganó mucho en las dos últimas carreras pero perdió mucho también. Fue abucheado cuando apareció en las pantallas o subió al podio. Hay un colectivo popular de los fanáticos que no le perdonan aprovechar la orden de McLaren a Piastri para dejarlo pasar, solo porque el equipo tardó de más el recambio de gomas del inglés.

Ese fue un punto de inflexión, en el desarrollo del campeonato y en el propio Norris, que no está nada feliz con la situación. De hecho, los pilotos de McLaren no ingresaron al paddock por el mismo sitio que lo hicieron todos, evitando el contacto con los fans. También inició el bajón de Piastri, que encima comete muchos errores.

Se despistó en el sprint, no clasificó bien y en carrera intentó un sobrepaso imposible sobre Antonelli y Leclerc, pegándole al primero al final de la recta y haciendo que el italiano rompa la Ferrari. Por eso Piastri fue penalizado. Al final, alcanzó pero no pudo pasar a George Russell. Todo mal.

Cerca del campeonato

Tal vez sea injusta la situación para Norris, que el año pasado, cuando ganaba en Hungría gracias a aprovechar un undercut sobre Piastri, recibió la orden de McLaren de dejarlo pasar, con lo cual el australiano obtuvo su primera victoria. Por entonces, el líder intentaba pelearle el título a Verstappen.

Así las cosas, Norris no debe ver con agrado lo que pasa en las tribunas, aunque en el campeonato la vida le sonría.