La Capital | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Lando Norris se encamina a su primer título en Fórmula 1 pero la impopularidad no para de crecer. En Brasil fue abucheado y sigue pagando por lo de Monza

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

9 de noviembre 2025 · 20:48hs
Lando

Lando, subido al McLaren, celebra. La tribuna, de fondo, no quedó muy contenta.

San Pablo (enviado especial).- Es muy injusto lo que le viene pasando a Lando Norris. Desde Monza para acá su impopularidad va en aumento, directamente proporcional a sus cada vez más afianzadas chances de campeonato. Como en México, sumó todo lo que había que sumar en Brasil y volvió a opacar a un Oscar Piastri cada vez más desdibujado y errático. Tanto que, de ser líder hasta antes del Hermanos Rodríguez, quedó a casi una carrera de su compañero de equipo: 24 puntos.

Fue tanta la ganancia de Norris que no le dio cabida al cuco que venía acechando: Max Verstappen. El que hizo una enorme carrera largando desde el pit lane y parando prematuramente a cambiar una goma pinchada. Llegó 3º, pero a 17 vueltas del final era el líder con 8 segundos de ventaja sobre el británico y el equipo no arriesgó como se suponía. Le hizo hacer la tercera parada y aunque remontó y casi supera a Kimi Antonelli al final, perdió 10 puntos con el inglés a esta altura casi irremontables porque está a casi dos GP enteros: 49 puntos.

Es cierto que Norris había parado 4 vueltas antes, pero había puesto gomas medias usadas de 7 vueltas. Las de Max tenían 20. ¿Hubiera aguantado? ¿Por qué no? Pero el equipo Red Bull decidió ponerle gomas blandas y atacó lo que pudo.

>>Leer más: Franco Colapinto peleó para terminar 15º y Lando Norris empieza a relamerse

Lando Norris, abucheado

Norris ganó mucho en las dos últimas carreras pero perdió mucho también. Fue abucheado cuando apareció en las pantallas o subió al podio. Hay un colectivo popular de los fanáticos que no le perdonan aprovechar la orden de McLaren a Piastri para dejarlo pasar, solo porque el equipo tardó de más el recambio de gomas del inglés.

Ese fue un punto de inflexión, en el desarrollo del campeonato y en el propio Norris, que no está nada feliz con la situación. De hecho, los pilotos de McLaren no ingresaron al paddock por el mismo sitio que lo hicieron todos, evitando el contacto con los fans. También inició el bajón de Piastri, que encima comete muchos errores.

Se despistó en el sprint, no clasificó bien y en carrera intentó un sobrepaso imposible sobre Antonelli y Leclerc, pegándole al primero al final de la recta y haciendo que el italiano rompa la Ferrari. Por eso Piastri fue penalizado. Al final, alcanzó pero no pudo pasar a George Russell. Todo mal.

>>Leer más: La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

Cerca del campeonato

Tal vez sea injusta la situación para Norris, que el año pasado, cuando ganaba en Hungría gracias a aprovechar un undercut sobre Piastri, recibió la orden de McLaren de dejarlo pasar, con lo cual el australiano obtuvo su primera victoria. Por entonces, el líder intentaba pelearle el título a Verstappen.

Así las cosas, Norris no debe ver con agrado lo que pasa en las tribunas, aunque en el campeonato la vida le sonría.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto mira la bandera argentina en el Fan Zone de Interlagos. El argentino fue el foco de atracción.

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Franco Colapinto, con la albiceleste, el día del anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 y en Alpine. Una fan le pide un autógrafo y el guardaespaldas no le pierde pisada.

Los entretelones de la anunciada continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

el click de colapinto para seguir con alpine y los elogios de briatore

El "click" de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Lo último

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y es único líder

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y es único líder

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

El histórico inmueble donde funcionó uno de los espacios culturales más trascendentes de Rosario. se ofrece nuevamente en alquiler. El intento de reconvertirlo en la galería Paseo Star duró apenas seis meses
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778
Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Ovación
Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Por Gustavo Conti
Ovación

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Ciudad
Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene