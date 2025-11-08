Con un Alpine reparado, Franco Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

Franco Colapinto cerró un mal sábado. Luego de la confirmación para 2026 en Alpine, chocó en la sprint y en clasificación Pierre Gasly lo dejó muy atrás.

El Alpine reparado de Franco Colapinto, en la clasificación del GP de Brasil en Interlagos, de nuevo con sol.

Franco Colapinto no pudo disfrutar Brasil. Ni el año pasado, ni este, pese al tremendo anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 . Al mediodía del sábado se pegó por la trampa del agua y con el Alpine reparado sintió que no lo encontró. Y para exponer más su bronca, Pierre Gasly deslumbró en Interlagos.

Al final, clasificó 18º, mientras que Gasly, que volvió a la Q3, al final quedó en el 9º puesto pero en algún momento pudo animarse a soñar con más. La pole fue para Lando Norris, que en Interlagos quiere afirmar su convicción de ser el campeón.

Entre su gran tarea y la defección de sus rivales, puede soñar. Su compañero Oscar Piastri, solo fue 4º tras chocar en la sprint, y Max Verstappen no asustó quedándose en la Q1.

Después de las reparaciones de rigor tras el accidente en la sprint, Colapinto encaró la clasificación de buen ánimo. De hecho cruzó al trote el hospitality de Alpine hacia el box de Alpine sonriendo y saludando a quienes gritaban su nombre.

De fondo, en las tribunas se escuchó un gran aplauso cuando se encendió el motor del Alpine 43, mientras se gritaba "Francoooo, Francoooo...". Y, como para los locales no se enojen, inmediatamente vino el "Sennaaaa, Sennaaaaa...".

El equipo informó que aprovecharon y cambiaron la caja de cambios, chasis y utilizaron elementos de unidades de potencia usadas para reparar el monoplaza de Colapinto de cara a la qualy y eso lo sintió

"El auto se sintió medio raro"

"Creo que después de haber cambiado de chasis de todo el auto entero, se sintió medio raro y no tenía buena performance. Igual, muy agradecido a todo el equipo por haber puesto el auto en pista, pero íbamos muy lentos y no tenía el ritmo que necesitaba", dijo el argentino.

Por supuesto, Colapinto habló del accidente de más temprano: "Tiraron agua en la pista, creo que Norris primero, después Piastri y luego Hulkenberg cuando se fue, que ahí quedó mucha. Yo venía atrás, cuando pisé el piano, la pintura, perdí el auto. Ya había pasado por ahí mismo en las primeras vueltas, así que me sorprendió".

>>Leer más: Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera salida a pista en Interlagos tras su confirmación en Alpine

Colapinto estuvo entonces en la primera tanda de conferencia de prensa, pero lo extraño fue que la compartió con Max Verstappen, quien solo pudo quedar 16º. Mientras, Pierre Gasly se lucía con muy buenos cortes clasificatorios y una Q3 más terrenal, pero que encendió la ilusión de Alpine.

>>Leer más: Franco Colapinto estuvo muy cerca de pasar el primer corte para la sprint de Interlagos

"Veremos si con los ingenieros podemos tocar algo", trató de mostrarse optimista Colapinto, que no empezó bien en pista el fin de semana más importante fuera de ella.