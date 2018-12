Es una cara conocida. También bastante deseada. Otra vez su apellido está en carpeta. Claro que la historia podría tener otro final en este mercado de pases. Fabián Rinaudo figura en el radar de los posibles refuerzos que vendrán al barrio de Arroyito a la brevedad. El volante central le confió en dos recientes oportunidades a dirigentes de Central y su círculo íntimo que está dispuesto a dejar Gimnasia para sumarse al equipo que comanda Edgardo Bauza. Si bien tiene un lazo contractual con los platenses, lo cierto es que el experimentado jugador mostró un firme deseo de vestir la camiseta canalla desde enero próximo. Sobre todo porque podrá disputar la Copa Libertadores con la camiseta auriazul. "La semana será clave porque podría haber novedades sobre Fito. Claro que no es el único nombre que tenemos. Hay otros que también están siendo evaluados, pero en este caso puntual hay que destacar que nos interesa bastante", confió ayer una fuente calificada canalla y sin dar más detalles. "El futbolista mostró interés de ir, pero habrá que ver qué dice Gimnasia porque tiene un contrato vigente. Aunque tiene muchas ganas de jugar ahí", le certificó a su turno una voz vinculada al mediocampista surgido de Armstrong.

"Es así, hablamos hace unos días con Rinaudo y quiere venir. Fue un diálogo breve pero la respuesta fue clara. Si hacemos el intento deberemos ver el tema económico con Gimnasia, ya que Fito tiene contrato vigente. Pero por el momento no iniciamos ninguna gestión", afirmaron ayer desde Central. "Eso no quita que lo hagamos en breve", acotó al instante la misma voz.

Mientras que una figura de peso en la toma de decisiones canallas fue al hueso. "Sí, nos interesa bastante", fue la frase concreta que grafica el real estado de encanto que hay en Arroyito en torno al experimentado volante central. El mismo mediocampista que "está de vacaciones y esperando a la vez un llamado de Rosario para luego hablar con la directiva de Gimnasia para empezar a ver de qué manera puede salir", puntualizaron desde el entorno del futbolista.

Rinaudo tiene contrato con Gimnasia. Pero esta vez el cuadro de situación es diferente al mercado anterior. Incluso cuando las dirigencias platenses y canallas coincidieron en Mendoza en la previa de la final de la Copa Argentina, un alto directivo centralista le confió en tono de broma al mandamás tripero que "vos no me quisiste vender a Fito hace unos meses", a lo que del otro lado se escuchó de manera veloz "pero ahora podría ser diferente. Si lo quieren se los doy".

Claro, todo fue en un improvisado intercambio verbal entre ambas partes mientras estaban por almorzar en una importante bodega cuyana junto a las máximas autoridades de la Copa Argentina y de AFA. Aunque desde Arroyito tomaron nota y están ahora dispuestos a hacer lo que sea para sumarlo antes de fin de año.

Según constató Ovación, el volante de 31 años ya mantuvo incluso en dos oportunidades una charla escueta con integrantes de la mesa chica auriazul, donde le ratificó "que está dispuesto a sumarse pese a que tiene claro que hoy los titulares son Ortigoza y Gil", le confió ayer a este medio una fuente platense cercana al volante.

El interés por el mediocampista no es nuevo en el universo canalla. Incluso, la historia reciente indica que en el pasado mercado se gestaron las correspondientes negociaciones formales entre los clubes. Sin embargo, desde Gimnasia y Esgrima La Plata se terminaron comunicando con sus pares de Central para informales que no se iban a desprender de Fabián Rinaudo, quien en ese momento era como una especie del preferido del Patón. Fue por eso que luego terminó importando a Diego Arismendi desde Uruguay, quien ahora deberá buscar nuevo destino porque ya no será prioridad para Bauza. No obstante, al uruguayo nadie le avisó aún si sigue o no en Central.

Cabe recordar además que la negativa tripera a fin de julio generó en ese instante un marcado malestar en la entidad auriazul por los vaivenes que planteó el Lobo a lo largo de la negociación. Aunque en esta ocasión el cuadro de situación sería diferente debido a que en La Plata están dispuestos a escuchar una oferta por Fito y desprenderse automáticamente si los números cierran.

Mientras que el jugador también hará fuerza desde su lugar para forzar una inmediata salida. Y la trilogía la completará Rosario Central, que está muy interesado en esta ocasión de sumarlo para encarar las diferentes competiciones que deberá afrontar desde enero próximo, ya sea en la Superliga como la Supercopa Argentina ante Boca y la Copa Libertadores.