Físicamente el canalla acumula lesionados y problemas

Lesiones en serie. Así podría lucir el titular de la marquesina en Arroyito. Desde que arrancó la Superliga no paran de caer soldados en Central . La enfermería viene recibiendo pacientes sin cesar. Otro dato saliente es que en los últimos dos meses se incrementaron las bajas. Los problemas físicos se tornaron a esta altura en un dolor de cabeza. Sea para Edgardo Bauza, quien viene esperando hasta último momento para poder armar o confirmar el equipo, como para la dirigencia. Esa misma que ya tomó cartas en el asunto y monitorea este delicado tema con suma atención. No es para menos debido a que en un pasado no tan lejano el plantel pasó por un situación similar cuando el DT era Leo Fernández. De hecho, el club terminó sumando a un encargado de mediciones para determinar las cargas de los entrenamientos. ¿Se tomará ahora alguna medida como aquella vez?

Casi un equipo completo pasó por las puntuales manos de los kinesiólogos en las últimas semanas. Desgarros, molestias, contracturas y las diplomáticas lesiones musculares grado I o II grafican lo que vivieron y viven algunos jugadores canallas. ¿Casualidad o causalidad? ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad el profe Bruno Militano?

Lo concreto es que llama poderosamente la atención que se produzcan tantas ausencias en cadena. También que algunos se resientan. El caso más inmediato es el del colombiano Oscar Cabezas. Incluso el propio Bauza ayer se refirió a este puntual tema con la naturalidad con la que se expresa y desenvuelve en la vida misma.

"Cabezas se volvió a resentir en la práctica de hoy (ayer). Mañana (hoy) vamos a ver quiénes están en condiciones y ver qué equipo armar para que sea competitivo", fue la frase que empleó el Patón para sintetizar la baja del defensor colombiano de cara al desafío de mañana a la noche en Tucumán ante Atlético.

Cabe recordar que el juvenil cafetero venía de recuperarse de un desgarro en el aductor derecho. Se había lastimado a mediados de septiembre mientras jugaba ante Defensa y Justicia en el Gigante. Sin embargo, el domingo último regresó al primer equipo y fue titular. Pero ayer se mancó.

El parte médico actual marca que "ahora tiene una molestia en la inserción del aductor derecho". El cuerpo técnico confía en que pueda estar en el partido ante Temperley, por la semifinal de la Copa Argentina el próximo domingo 18, en Córdoba.

No obstante, al caso del colombiano hay que sumarle varios más: Matías Caruzzo, Diego Arismendi, Miguel Barbieri y Marco Ruben. También habrá que seguir con atención a Germán Herrera porque el Chaqueño acarrea una fatiga general que podría agravarse de manera automática si continúa exigiéndose. En pocas palabras, podría ser baja por lesión muscular de un momento a otro por más que el punta buscará moverse a fondo en la práctica matinal de hoy en pos de estar como sea mañana en cancha ante el Decano.

En relación al defensor Matías Caruzzo y al polifuncional uruguayo Diego Arismendi hay que resaltar que ambos presentan oficialmente una lesión muscular grado II en el aductor derecho. Bauza y compañía apuntan a que al menos el zaguero central pueda reaparecer ante el Gasolero por Copa Argentina. ¿Llegará? Al uruguayo ya ni lo esperan para esta cita.

Por su parte, Marco Ruben continúa recuperándose de la lesión muscular grado I que padeció en el bíceps femoral de la pierna derecha en la previa del partido ante Boca. El experimentado atacante quedó descartado para el encuentro con Atlético en Tucumán e incluso es duda ante Temperley.

A todos estos casos hay que agregarle que Leonardo Gil estuvo parado varios días por una supuesta contractura. Y que en su momento Washington Camacho se movió aparte "por precaución". Incluso Maxi Lovera trabajó recientemente de manera diferente porque acusó cierta molestia muscular.

Y ni hablar del desgarro que sufrió Barbieri ante Almagro por Copa Argentina, en cancha de Unión, cuando el canalla pasó a los octavos de final mediante los penales. Pero ahora el ex defensor de Racing "tiene una tendinopatía en el isquiotibial derecho" y no se sabe cuándo volverá a la acción.

No caben dudas de que Central sigue físicamente en problemas. Mientras tanto, puertas adentro de Arroyito miran al cuerpo técnico de reojo. En especial al profesor Bruno Militano porque las lesiones en serie siguen tumbando soldados.