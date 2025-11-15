La Capital | Ovación | Central

Central: Ariel Holan confirmó el equipo y tira la mitad del costillar al asador

El DT canalla mantiene la base titular en el partido frente a Independiente y sólo le dio descanso a los que estaban al límite con las amarillas

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

15 de noviembre 2025 · 20:52hs
Ariel Holan pensó en el Central ante Independiente

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ariel Holan pensó en el Central ante Independiente, pero también en el equipo para los playoffs.

Cuando todo parecía indicar que Central iría a Avellaneda para jugar ante Independiente con un alternativo, Ariel Holan optó por tirar medio costillar al asador. Guarda una parte de los habituales titulares y a otros tantos los manda a la cancha.

De esta forma, el Canalla enfrentará al Rojo con un mix, con presencia de cinco futbolistas que actuaron en el último partido, frente a San Lorenzo.

En relación a ese encuentro serán seis las variantes: Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Manuel Elordi, Santiago López, Francesco Lo Celso y Enzo Copetti por Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Agustín Sández, Gaspar Duarte, Ángel Di María y Alejo Veliz, respectivamente.

Lo CelsoVB
Lo Celso vuelve a ser titular en Central después de mucho tiempo. Una nueva posibilidad que se le presenta.

Lo Celso vuelve a ser titular en Central después de mucho tiempo. Una nueva posibilidad que se le presenta.

Los que repiten y, en cierta forma, serán arriesgados son Jorge Broun, Juan Cruz Komar, Federico Navarro, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.

>>Leer más: Central, de menos a más: cómo le fue en los torneos con formato de copa y playoffs

Holan también busca ritmo

A la luz de lo que se decidió, Holan tomó la determinación de mantener en ritmo a la mitad del equipo de cara a los play-offs que comenzarán el próximo fin de semana.

Está claro que las ausencias más importantes son las de Fideo Di María y Veliz, que eran dos de los futbolistas que llegaron a este partido ante Independiente con cuatro tarjetas amarillas. Los otros eran Coronel y Agustín Sández, aunque el lateral zurdo no está a disposición porque se encuentra con la selección de Paraguay.

CopettiCML
Copetti, otra vez desde el arranque. La última ver que lo hizo fue ante Gimnasia, pero como extremo por derecha.

Copetti, otra vez desde el arranque. La última ver que lo hizo fue ante Gimnasia, pero como extremo por derecha.

Central no tiene la necesidad de sumar porque el primer puesto en el grupo no se lo quita nadie, pero el DT seguramente consideró que el ritmo de competencia y, además, mantener el invicto, son cuestiones a atender.

>>Leer más: Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Los once de Central

De esta forma, Central visitará a Independiente con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar y Juan Manuel Elordi; Federico Navarro e Ignacio Malcorra; Santiago López, Francesco Lo Celso y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Reforzaron el operativo de seguridad en Avellaneda para Independiente-Central.

Previa tensa en Avellaneda: un barra condenado por amenazar a Holan fue detenido antes del partido

Uno de los festejos de Alejo Veliz, que no estará ante Independiente. Jaminton Campaz en cambio sí lo hará en el once de Central, lo mismo que Enzo Giménez.

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Ariel Holan domina la pelota. El técnico de Central tomó varias decisiones respecto a este encuentro ante Independiente.

Holan hizo lo que se presumía y dejó en Rosario a Di María, Veliz y Emanuel Coronel

El estadio de Independiente al que volverá Holan este sábado, esta vez como entrenador de Central. 

Central visita a Independiente y habrá un reencuentro del que muchos estarán pendientes

