Central: Ariel Holan confirmó el equipo y tira la mitad del costillar al asador

Cuando todo parecía indicar que Central iría a Avellaneda para jugar ante Independiente con un alternativo, Ariel Holan optó por tirar medio costillar al asador. Guarda una parte de los habituales titulares y a otros tantos los manda a la cancha.
El DT canalla mantiene la base titular en el partido frente a Independiente y sólo le dio descanso a los que estaban al límite con las amarillas
De esta forma, el Canalla enfrentará al Rojo con un mix, con presencia de cinco futbolistas que actuaron en el último partido, frente a San Lorenzo.
En relación a ese encuentro serán seis las variantes: Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Manuel Elordi, Santiago López, Francesco Lo Celso y Enzo Copetti por Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Agustín Sández, Gaspar Duarte, Ángel Di María y Alejo Veliz, respectivamente.
Los que repiten y, en cierta forma, serán arriesgados son Jorge Broun, Juan Cruz Komar, Federico Navarro, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.
A la luz de lo que se decidió, Holan tomó la determinación de mantener en ritmo a la mitad del equipo de cara a los play-offs que comenzarán el próximo fin de semana.
Está claro que las ausencias más importantes son las de Fideo Di María y Veliz, que eran dos de los futbolistas que llegaron a este partido ante Independiente con cuatro tarjetas amarillas. Los otros eran Coronel y Agustín Sández, aunque el lateral zurdo no está a disposición porque se encuentra con la selección de Paraguay.
Central no tiene la necesidad de sumar porque el primer puesto en el grupo no se lo quita nadie, pero el DT seguramente consideró que el ritmo de competencia y, además, mantener el invicto, son cuestiones a atender.
De esta forma, Central visitará a Independiente con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar y Juan Manuel Elordi; Federico Navarro e Ignacio Malcorra; Santiago López, Francesco Lo Celso y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.
