Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

El niño prodigio argentino, de 12 años, está teniendo un torneo espectacular en el Tata Steel Challengers que se juega en Países Bajos.

Walter Palena

Por Walter Palena

21 de enero 2026 · 18:20hs
Faustino Oro está desplegando un juego sólido en el torneo Tata Steel

Faustino Oro está desplegando un juego sólido en el torneo Tata Steel, que se juega todos en la ciudad neerlandesa de Wijk Aan Zee.

Faustino Oro, el niño argentino de apenas 12 años, sigue a paso firme en el Tata Steel Challengers. Hoy sumó una nueva victoria y quedó en la cima del torneo junto a otros dos jugadores. Desplegando un juego brillante, el “Messi del ajedrez” está sorprendiendo al exigente y elitista mundo del juego ciencia con su desparpajo para maniatar y pulverizar a sus rivales en estas cinco rondas del campeonato.

El Tata Steel es torneo tradicional, va por su 88 edición y se juega en la ciudad de Wijk Aan Zee, en Países Bajos. Es considerado el Roland Garrós del ajedrez y en su formato tradicional lo han ganado desde el genial Gari Kaspárov hasta el actual número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen. Faustino está compitiendo en el Challengers, una especie de serie B del mismo torneo, que otorga puntos para el ranking y el ganador del mismo se adjudica un lugar para el máster de ajedrez.

Los números de Faustino Oro

Para mensurar la evolución de Faustino en el último año basta comparar los números en este mismo torneo, que se juega en el duro invierno de esta ciudad neerlandesa frente al Mar del Norte. En la edición 2025 del Tata Steel, Faustino solo obtuvo 3,5 puntos, con tres victorias, 9 derrotas y un empate. Este año ya tiene 4 puntos, producto de tres triunfo y dos tablas.

Embed - FAUSTI & FURIOUS (La inmortal de Faustino Oro)

El comienzo del torneo no asomaba fácil para Faustino ya que debía medirse con los dos primeros clasificados. Su debut fue con el gran maestro serbio Velimir Ivic y logró con mucho esmero conseguir tablas. Pero en la segunda ronda sobrevino la genialidad del niño argentino: derrotó en tan solo 36 jugadas al local Erwin L´ Ami, un fuerte jugador rankeado entre los cien del mundo y lo hizo de manera espectacular.

La "inmortal" del Pibe de Oro

Faustino sorprendió desde el inicio, con una apertura inglesa. Algo inusual para el niño cuando juega con piezas blancas, que suele iniciar con una española, una italiana o una Reti. El neerlandés respondió con una siciliana invertida, una defensa agresiva que suelta los peones al campo contrario como pelotón de vanguardia, apoyados desde atrás por las piezas mayores. Pero Faustino no se inmutó, aprovechó una imprecisión de L´ Ami y contraatacó de forma impiadosa: tomó el control del juego, lo sofocó con sus movimientos, lo ató posicionalmente, dirigió sus lanceros hasta el rey, hasta que el monarca blandió la bandera de la rendición.

faustino2

Este juego dos de Fautino contra L´ Ami causó un impacto mundial por su calidad. Rápidamente, los sitios en internet dedicados al ajedrez, no solo los de habla hispana, le dedicaron profusos comentarios y difusión. Hasta se llegó a hablar de la “Inmortal de Faustino”. Este término se suele utilizar para resaltar una partida brillante de un jugador, que luego se suele estudiar en los cenáculos ajedrecísticos.

Ya con la confianza a tope, Faustino se midió en la tercera ronda con la campeona mundial de ajedrez blitz, Bibisara Assaubayeva, de 21 años, de Kazajistán, la primera jugadora musulmana en lograr los títulos de maestra internacional y gran maestra femenina. La kasaja lo tuvo entre las cuerdas a Faustino, pero el “Pibe de Oro” logró igualar la posición en el tablero y firmaron tablas.

En la cuarta manga enfrentó a Eline Roebers, de 19 años, actual campeona femenina de Países Bajos. Faustino volvió a exhibir un juego sólido, con dominio desde el principio hasta el final y la derrotó en 36 jugadas, al igual que su a compatriota L'Ami.

Un triunfo contundente en 27 jugadas

Y hoy Faustino despachó en apenas 27 jugadas la prodigio china Miaoyi Lu, de 15 años, Nº 28 del ranking femenino de la Fide, y Nº1 del mundo entre las menores Sub 20. Como atenuante de su rápida derrota, a la jugadora china se la vio mal frente al tablero, con un barbijo, tosiendo y limpiándose repetidamente la nariz, producto de una alergia o estado gripal.

De igual modo, Faustino fue implacable y nunca le dio posibilidades a su rival para entrar en juego. Otro juego notable del niño argentino, dominando todas las facetas de la partida.

Cuando faltan 9 rondas para completar el torneo (mañana es día de descanso), Faustino llegó la cumbre del campeonato, acompañado por el norteamericano Andy Woodward y la azerbaiyana Aydin Suleymanli, todos con 4 unidades.

