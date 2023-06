El préstamo de Fabián Ángel termina a fin de junio y Newell's no haría el uso de la opción de compra del 70 por ciento del pase. Por una lesión, casi ni jugó

Fabián Ángel está más afuera que adentro de Newell’s. A fin de junio vence el préstamo y no existe ninguna señal de que el club del Parque vaya a adquirir el 70 por ciento en 600 mil dólares a Junior de Barranquilla, ciudad donde realiza la recuperación de una intervención quirúrgica por la rotura de ligamentos cruzados. “Me quedan dos o tres meses para estar con el grupo”, dijo días atrás el futbolista de 22 años al diario colombiano El Heraldo.

“Estamos a la espera. La decisión la tiene Newell’s. Se está a la espera de que hagan uso de la opción de compra. Si no lo hacen automáticamente me estaría presentando en Junior la próxima temporada”, agregó. Lo factible es que Newell’s no haga nada.