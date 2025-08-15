La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

Tras su paso por los cines hace algunos años, la cinta llena de estrellas desembarcó en la plataforma. Surrealista, violenta e ingeniosa, es una mezcla de acción y comedia

15 de agosto 2025 · 11:14hs
Una de las ventajas que tiene el mundo del streaming es que muchas veces incorpora películas que han pasado por la pantalla grande. Así, los usuarios que se perdieron su paso por los cines o que quieren revivir la cinta nuevamente, pueden hacerlo desde la comodidad de sus casas. En este marco, una de las incorporaciones más destacadas fue la que hizo Netflix, cuando sumó a su catálogo una película de 2023 liderada por Brad Pitt y con la participación de Bad Bunny.

Un elenco lleno de estrellas es comandado por Brad Pitt en “Tren bala”. Se trata de una comedia de acción que sigue a un asesino embarcado en su última misión: robar un maletín en un tren. Entre sus personajes, también destacan caras como la de Bad Bunny, Sandra Bullock y Joey King.

Dirigida por David Leitch, la cinta se basa en la novela “Maria Beetle" de Ktar Isaka. Por eso, a pesar de ser un thriller, “Tren bala” está marcada por una cuota de humor y acción correspondiente a la novela de 2010. Asimismo, su estética japonesa es un componente vital en la narración.

“Tren bala” tuvo su paso por los cines durante su año de estreno, 2022. En esta ocasión, ha desembarcado en Netflix y rápidamente se ha posicionado entre lo más visto de la semana en Argentina. En definitiva, la gran mayoría de usuarios le está dando una oportunidad a este thriller de alta velocidad.

tren (2)

De qué se trata “Tren bala”

“Tren bala” está ambientada casi en su totalidad dentro de un tren japonés que viaja a alta velocidad. En esta frenética comedia de acción, Brad Pitt interpreta a “Ladybug”, un asesino a sueldo marcado por la mala suerte que debe cumplir una última y aparentemente sencilla misión: tomar un maletín dentro del tren que viaja de Tokio a Morioka y bajar con él del vehículo.

Sin embargo, en el tren bala, Ladybug coincide con otros asesinos provenientes de distintas partes del mundo y extremadamente peligrosos. En ese mismo vagón, cada criminal tiene sus propios objetivos y estos colisionan entre sí, complejizando las misiones que cada uno tiene asignadas.

Así, se genera un torbellino de acción en el que no faltan la intriga, el humor negro ni la violencia. El estilo visual de la película, signado por la estética japonesa y sus colores, sumado a los diálogos al estilo Tarantino, transforman a “Tren bala” en una experiencia que merece ser vivida a toda velocidad.

Elenco de “Tren bala”

El elenco de “Tren bala” está conformado por nombres con larga trayectoria en la pantalla. Destacan:

  • Brad Pitt como Ladybug
  • Joey King como Prince
  • Aaron Taylor-Johnson como Tangerine
  • Brian Tyree Henry como Lemon
  • Andrew Koji como Yuichi Kimura
  • Hiroyuki Sanada como The Elder
  • Michael Shannon como White Death
  • Bad Bunny como The Wolf
  • Zazie Beetz como The Hornet
  • Sandra Bullock como Maria Beetle
  • Logan Lerman como El hijo de White Death
  • Karen Fukuhara (breve aparición) como azafata del tren

Trailer de “Tren bala”

Embed

