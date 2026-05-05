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Arsenal y Atlético Madrid se juegan el pase a la final de la final de la Champions League

En el encuentro de ida, que se disputó en la capital española, igualaron 1 a 1 y esta tarde se definirá uno de los finalistas. Hora y canales donde ver el juego

5 de mayo 2026 · 09:13hs
Julián Álvarez salió lesionado en el partido de ida

Julián Álvarez salió lesionado en el partido de ida, aunque todo indica que esta tarde estaría entre los once.

Arsenal de Inglaterra recibirá este martes al Atlético Madrid de España, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en la gran final de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa. Este trascendental partido, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres y se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.

Arsenal llega a este encuentro con un leve favoritismo para avanzar a la final, ya que consiguió un muy valioso empate 1-1 en la ida como visitante y tendrá la oportunidad de cerrar la serie como local y frente a sus hinchas.

En su camino hasta las semifinales, el equipo londinense terminó como líder en la primera fase con 24 puntos, mientras que en los octavos de final se impuso sobre Bayer Leverkusen, con un global de 3-1, y en los cuartos de final le alcanzó con un discreto 1-0 ante Sporting Lisboa de Portugal para meterse entre los cuatro mejores de la competición.

El camino del equipo del Cholo

Atlético Madrid, por su parte, tuvo un camino mucho más complicado para alcanzar sus primeras semifinales en la Champions League desde el 2017. En la primera fase terminó decimocuarto, por lo que debió disputar los playoffs, donde eliminó a Brujas de Bélgica.

>>Leer más: El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

Ya en los octavos de final se impusieron por 7-5 frente a Tottenham, mientras que en los cuartos de final protagonizaron una impresionante serie para derrotar a Barcelona con un global de 4-3.

Atlético cuenta con una gran presencia argentina, ya que su director técnico es Diego Simeone y además tiene al arquero Juan Musso, al lateral derecho Nahuel Molina y a los delanteros Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González.

>>Leer más: Fabbiani en Macedonia: el equipo golea, va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

El otro finalista de la Champions League se definirá este miércoles, cuando Bayern Múnich de Alemania reciba a las 16 a Paris Saint-Germain de Francia. El inolvidable encuentro de ida terminó 5-4 a favor de los franceses, por lo que los fanáticos del fútbol esperan otro espectáculo de goles en Alemania.

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