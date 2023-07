Explotó el Kily González: "Necesitamos los puntos y no me gusta que me roben" El DT tatengue no pudo contener su fastidio por el insólito gol anulado a través del VAR. "Con Vigliano siempre hay alguna cosita contra Unión", disparó 7 de julio 2023 · 08:23hs

No podemos quedarnos callado. Trabajo en esto y no quiero que me regalen nada, sólo pretendo que sean justos", sostuvo Kily González.

"Hablamos tanto del VAR y que vino para corregir los detalles, y vemos cómo tiran las líneas para marcar un offside y da risa”. La frase corresponde a Cristian Kily González, el técnico de Unión que se vio despojado de una victoria nada menos que ante Boca en su segunda presentación como entrenador del tatengue. “Nos jugamos mucho, necesitamos los puntos y no me gusta que me roben”, disparó con crudeza, pero en este caso con realidad.

El exjugador y DT de Boca quedó sumamente conforme con el rendimiento de su equipo y sostuvo que merecieron ganar, pero no se pudo sacar de la cabeza el gol anulado. Y lo hizo apuntando directamente a Mauro Vigliano, quien estaba a cargo del VAR.

Central: arranca la venta de entradas para el partido del martes ante Central Córdoba Un dirigente de Inter se hizo una cuenta trucha para espiar a Wanda Nara y Mauro Icardi

“Yo recién llego a Unión, pero sabemos todo en el fútbol. Tengo entendido que con Vigliano siempre hay alguna cosita contra Unión y la verdad es que esto me jode. No estoy llorando, pero de boludo no me van a agarrar”, sentenció.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1677063620608372736 El análisis del VAR en el gol anulado de Unión ante Boca #LPFxTNTSports pic.twitter.com/WOoYqLSRFG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 6, 2023 En todo momento el Kily elogió a sus jugadores porque "fuimos superiores a Boca”, pero le quedó atragantado el gol anulado a Claudio Corvalán por supuesta posición adelantada que hubiese significado el triunfo tatengue.

“Merecimos ganar y encima te roban de la manera en que te roban... No podemos quedarnos callado. Trabajo en esto y no quiero que me regalen nada, sólo pretendo que sean justos. Y más en una jugada donde se tiran las líneas como se tiran", enfatizó en referencia a las líneas roja y azul que el VAR usa para indicar si hubo o no fuera de juego. Y argumentó: "En un sector está a dos metros del área y en el otro a tres”.