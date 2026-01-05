Ever Banega se pone a punto tras su salida de Newell's y analiza ofertas

Luego de finalizar su vínculo con la Lepra, el exmediocampista de la selección argentina busca un nuevo destino para continuar su carrera profesional

En pleno mercado de pases, Ever Banega se estrena en solitario desde su casa con el objetivo de mantenerse a punto físicamente antes de llegar a un acuerdo con un nuevo club. Tras cerrar su paso por Newell's , donde no renovó contrato luego de una floja temporada, el mediocampista continuaría su carrera en otro equipo .

La llegada de la nueva dirigencia encabezada por el presidente Boero y el director deportivo Roberto Sensini marcó varios cambios de rumbo en el Parque Independencia, principalmente la salida de varios nombres de peso vinculados al plantel profesional.

Además de Banega, otros jugadores como Darío Benedetto, Víctor Cuesta, Luciano Lollo y Cocoliso González, entre otros, finalizaron su vínculo con la institución . El panorama para el exfutbolista de la selección argentina es complejo, ya que con 37 años deberá adaptarse a un nuevo equipo para continuar su carrera.

Si bien algunos rumores señalaban la posibilidad del retiro, Ever compartió un video a través de sus redes sociales en el que envió un claro mensaje de que está dispuesto a continuar y mantiene su preparación física desde su casa, con algunos clubes interesados en contar con sus servicios.

Ever Banega

En este marco, Banega cuenta con el pase en su poder y analiza las posibilidades que le surgieron para la temporada 2026 con diversas opciones -incluso del exterior-. Entre los rumores que circularon, algunos equipos de la MLS estarían interesados en sumarlo.

Una que está sobre la mesa y que trascendió en las primeras horas del año es la chance de Defensa y Justicia con Mariano Soso al frente del equipo y quien lo dirigió en el final de la temporada 2024 e inicio de la 2025 en la Lepra. El Halcón ya abrió conversaciones con el jugador y podría cerrar su incorporación para el torneo Apertura.