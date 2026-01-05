La Capital | Ovación | Ever Banega

Ever Banega se pone a punto tras su salida de Newell's y analiza ofertas

Luego de finalizar su vínculo con la Lepra, el exmediocampista de la selección argentina busca un nuevo destino para continuar su carrera profesional

5 de enero 2026 · 12:57hs
Entre la marea de críticas

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Entre la marea de críticas, Ever Banega finalizó su contrato con Newell's y es jugador libre.

En pleno mercado de pases, Ever Banega se estrena en solitario desde su casa con el objetivo de mantenerse a punto físicamente antes de llegar a un acuerdo con un nuevo club. Tras cerrar su paso por Newell's, donde no renovó contrato luego de una floja temporada, el mediocampista continuaría su carrera en otro equipo.

La llegada de la nueva dirigencia encabezada por el presidente Boero y el director deportivo Roberto Sensini marcó varios cambios de rumbo en el Parque Independencia, principalmente la salida de varios nombres de peso vinculados al plantel profesional.

Además de Banega, otros jugadores como Darío Benedetto, Víctor Cuesta, Luciano Lollo y Cocoliso González, entre otros, finalizaron su vínculo con la institución. El panorama para el exfutbolista de la selección argentina es complejo, ya que con 37 años deberá adaptarse a un nuevo equipo para continuar su carrera.

El futuro de Ever Banega

Si bien algunos rumores señalaban la posibilidad del retiro, Ever compartió un video a través de sus redes sociales en el que envió un claro mensaje de que está dispuesto a continuar y mantiene su preparación física desde su casa, con algunos clubes interesados en contar con sus servicios.

Ever Banega

>> Leer más: Newell's tiene casi resuelta la incorporación de otro extremo: llega desde Uruguay

En este marco, Banega cuenta con el pase en su poder y analiza las posibilidades que le surgieron para la temporada 2026 con diversas opciones -incluso del exterior-. Entre los rumores que circularon, algunos equipos de la MLS estarían interesados en sumarlo.

Una que está sobre la mesa y que trascendió en las primeras horas del año es la chance de Defensa y Justicia con Mariano Soso al frente del equipo y quien lo dirigió en el final de la temporada 2024 e inicio de la 2025 en la Lepra. El Halcón ya abrió conversaciones con el jugador y podría cerrar su incorporación para el torneo Apertura.

Noticias relacionadas
Después de tres años y medio, Ignacio Malcorra se despide de Central como un ídolo.

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Gonzalo Belloso y Federico Lussenhoff aplauden a Jorge Almirón, el nuevo DT de Central.

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jeremías Ledesma regresará a Central tras seis años

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Ignacio Malcorra sonó en varios equipos y ahora se sumó el Xeneize dirigido por Claudio übeda.

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Lo último

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Malcorra se despidió de Central: llegó como uno más, se marchó como un ídolo

Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Recategorización del monotributo 2026: qué hay que saber, fechas clave y cómo hacer el trámite online

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

La pareja que perdió su vivienda y a 12 animales rescatados en un incendio logró reponer parte de lo perdido. "Me sorprende la solidaridad de la gente", dice Camila
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Ovación
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Tras el no a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Policiales
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La Ciudad
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
La Ciudad

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas