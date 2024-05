Ever Banega no gravitó en el triunfo de Newell's sobre Defensa y Justicia

El volante creativo falló en las habilitaciones y con los minutos se apagó. Hasta no fue certero en las entregas. Lo reemplazaron en el segundo tiempo.

Flojo. Ever Banega no logró imponer su jerarquía con la pelota.

Ever Banega no tuvo un buen partido. Falló algunos pases sencillos, algo impropio de su calidad. Los dichos de Mauricio Larriera de la fecha pasada, sobre una lesión que le impidió entrenar con normalidad en la minipretemporada, es posible que sean un atenuante para un desempeño que nuevamente estuvo lejos de lo que es capaz de dar. Justamente, de quien se espera que aporte la creatividad a un equipo en el que no abunda.