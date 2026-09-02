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Newell's llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newell's debe definir cuestiones en la zaga, en el lateral izquierdo, en el corazón del medio y la novela de Santiago Solari en el ataque

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

2 de septiembre 2026 · 19:40hs
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El Newell’s de Frank Kudelka viene dando esbozos de levantada y necesita confirmarlo en el clásico

CANOB

El Newell’s de Frank Kudelka viene dando esbozos de levantada y necesita confirmarlo en el clásico, un desafío de mayor exigencia.

Newell’s llega al clásico con dudas en todas sus líneas. Son focos de incertidumbre de carácter nominales y no tácticos, que sobrevuelan el búnker de entrenamientos rojinegro en Bella Vista y que, seguramente, se irán develando de a poco, a medida que se acerque el choque con Central, que se disputará este domingo, a las 14.45, en Arroyito.

Como todavía el tiempo juega un rol importante en la previa de este partido tan visceral, que revoluciona las fibras de toda la ciudad, este tramo les permitirá a los dos equipos trabajar para poder recuperar lesionados y para que puedan llegar todos los futbolistas de la mejor manera posible.

Teniendo en cuenta la racha negra de problemas físicos que sigue atravesando y condicionando el paso leproso en el torneo, es un atenuante de indisimulable incidencia que no se puede esquivar al momento de analizar las variantes que puede tener el equipo rojinegro para saltar al campo de juego en el Gigante.

Leer más: Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Newell's quiere todo a disposición

El cuerpo técnico apunta a poder tener todo su arsenal a disposición, y esta apasionante cuenta regresiva también permite jugar, mostrando y escondiendo cartas, de acuerdo a las conveniencias.

En ese marco, en relación al partido anterior ante Estudiantes en La Plata, donde sacó un empate que le sumó en sentido positivo y lo dejó bien parado mirando el clásico, Frank Kudelka está definiendo cuestiones nominales en la zaga, en el lateral izquierdo, en el corazón del medio, y debe resolver la novela que armó con la llegada de Santiago Solari y si lo puede usar en ataque.

Leer más: Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

Llega un nuevo refuerzo

Para este choque tan importante, Newell’s había avanzado para cerrar la llegada del extremo Santiago Solari, proveniente de Racing, pero durante la jornada de hoy, cuando se pensaba que iba a salir la presentación oficial del club, pero se complicó y todo se dilató.

Cuando ya había entrenado en Bella Vista, al momento de firmar los papeles para su traspaso, desde la Academia de Avellaneda impusieron una cláusula vinculada al sueldo del jugador que generó un desacuerdo de parte de Newell’s.

Solari llega en plena competencia, y si se destraba esta situación, algunos en el Parque indicaban que tiene chances de actuar desde el arranque. Si bien Solari juega más de extremo por derecha, al estar Walter Mazzantti en ese carril, una de las grandes figuras leprosas en este semestre, lo más probable es que se mantenga al ex-Huracán por derecha, y pase Solari por la otra banda, desplazando del once de inicio al pibe Thomas Ríos.

Sobre el final de la tarde de hoy, las negociaciones con Racing se reencauzaron, volvieron a avanzar y todo indica que Solari podrá sumarse a Newell's, y que estaría a disposición para el clásico.

Leer más: Newell's celebra 30 años de banderazos: cuándo y cómo será el ritual antes de este clásico

¿Mueve el medio?

En el mediocampo, el DT leproso evalúa por estas horas si conserva de arranque a Rodrigo Herrera o si se produce el regreso de Jerónimo Gómez Mattar, al lado del capitán Luca Regiardo en el corazón de la mitad de la cancha.

Y con dudas atrás

En el fondo hay varias dudas. Más allá de que lo más probable es que siga con línea de cuatro, tiene que resolver dos situaciones puntuales: una en la zaga y otra en el lateral izquierdo.

En la cueva, Kudelka debe resolver quién acompañará a Lautaro Giannetti, si continúa Bruno Cabrera o si vuelve Lucas Carrizo, quien cumplió cuando le tocó jugar.

La otra incógnita se sitúa alrededor del puesto de marcador de punta izquierdo, sobre si sigue Franco Escobar, que no tuvo una buena actuación ante el Pincha en el otro costado o si puede apostar a Jerónimo Russo, caso en el cual Escobar volvería a su puesto original por el costado derecho.

Con este panorama, aún con muchas incógnitas, Newell’s podría alistar a Reinatti; Ortega, Giannetti, Cabrera (o Carrizo), y Escobar (o Russo); Regiardo y Herrera (o Gómez Mattar); y Mazzantti, Guch y Ríos (o Solari); y Cóccaro.

Perdió la reserva en Rosario

La reserva de Newell’s cayó hoy 2 a 0 con Deportivo Riestra, en el Centro Griffa, por la fecha 7ª del torneo Proyección. El Malevo se impuso con goles de Luciano de Reatti y Mauro Smarra. La Lepra quedó en el puesto 12º en la zona B, con 6 puntos en 7 partidos, mientras que la visita quedó 7º, con 11 unidades en 7 duelos.

El equipo que dirige Lucas Bernardi salió de arranque con Francisco Sciarini; Gino Barrio (Facundo Barrio), Valentín Rosso, Néstor Boretto (Thiago Galli), y Felipe Calderone; Gino Altomonte, Kevin Gómez y Tiago Grondona; Mateo Villalba (Elián Sosa), Joaquín Amadío (Ivo Pavicich), y Sebastián Montero (Genaro Castelli).

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