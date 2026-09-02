La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

El extremo llega desde la Academia a préstamo hasta junio de 2027 con una opción de compra de 2,5 millones de dólares

2 de septiembre 2026 · 19:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
Santiago Solari jugará en Newells. El extremo llega a préstamo de Racing y con una opción de compra.

Santiago Solari jugará en Newell's. El extremo llega a préstamo de Racing y con una opción de compra.

Ahora sí, Santiago Solari es jugador de Newell's. El extremo cuyo pase pertenece a Racing entrenó a la mañana con el plantel rojinegro, pero una diferencia entre los clubes puso en duda la operación. Al final se resolvió y el puntano es refuerzo en el Parque.

Solari llegó a la ciudad el martes a la noche y este miércoles se sumó al plantel conducido por Darío Kukelda en Bella Vista. Curiosamente, mientras el jugador entrenaba con sus compañeros a las órdenes del técnico, entre los clubes surgió un cortocircuito que estuvo cerca de abortar el traspaso.

El extremo llega a Newell's a préstamo hasta junio de 2027 a cambio de 250 mil dólares y una opción de compra que ronda los 2.5 millones de dólares por el 80% de la ficha del futbolista.

Leer más: Solari practicó con Newell's en Bella Vista, pero su pase se cayó por una diferencia con Racing

Podría ponerse la de Newell's en el clásico

La diferencia que había surgido cuando el contrato estaba para la firma es que Racing impuso sobre el final una cláusula vinculada al sueldo del jugador que generó un desacuerdo de parte de Newell's.

Tras la firma del contrato, Solari intensificará los entrenamientos, será incluido en la convocatoria para el clásico del domingo ante Central en Arroyito y no puede descartarse que juegue de arranque.

Su último partido en Racing fue el 28 de julio, justamente ante Central en Arroyito, partido que terminó 0 a 0. Luego, fue citado para el encuentro del 23 de agosto ante Boca, pero no sumó minutos.

Noticias relacionadas
El extremo Santiago Solari disputó en Racing 107 partidos, marcó 15 goles y brindó 15 asistencias.

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

El clásico rosarino se disputará este domingo a las 14.45 en el Gigante de Arroyito

Newell's celebra 30 años de banderazos: cuándo y cómo será el ritual antes de este clásico

Frank Kudelka saluda a Matías Cóccaro, que jugó casi todo el partido ante Estudiantes. Ahora a Newells se le viene el clásico.

Una curva de crecimiento en proceso para Newell's y un clásico para apuntalarla

Yael Faclón Pérez estuvo presente en el clásico rosarino en el torneo Apertura, en el Coloso. Lo ganó Central por 2-0.

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Lo último

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Cómo hacer flan casero: receta tradicional y fácil

Cómo hacer flan casero: receta tradicional y fácil

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

El ranking incluye propiedades con valores que parten de los u$s950.000 y superan los u$s2 millones. Vista al Paraná, grandes terrazas, amenities y hasta cuatro cocheras, entre los diferenciales del lujo inmobiliario rosarino.
Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están
Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario
Policiales

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario

Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen perder el dinero
La Ciudad

Escándalo en Rosario Motorsport: denuncian un posible esquema Ponzi y temen perder el dinero

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Ovación
Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones
Ovación

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Primera C: el clásico entre Central Córdoba y Argentino se jugará el domingo 13 en el Gabino Sosa

Primera C: el clásico entre Central Córdoba y Argentino se jugará el domingo 13 en el Gabino Sosa

Riquelme elogió a Messi pero prefiere no verlo en Newells: Mejor que siga en Estados Unidos

Riquelme elogió a Messi pero prefiere no verlo en Newell's: "Mejor que siga en Estados Unidos"

Policiales
La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: asesinaron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

La Ciudad
Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis
La Ciudad

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes en Rosario

Un libro para todas las maternidades de la ciudad
La Ciudad

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias
Información General

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo
Economía

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones
Ovación

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square
Información General

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses
Policiales

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Reino Unido no cede: Las Malvinas seguirán siendo británicas
Política

Reino Unido no cede: "Las Malvinas seguirán siendo británicas"

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable
Ovación

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución
El Mundo

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia
Información General

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable
Información General

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino
La Región

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados
Tecnología

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles
La Ciudad

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles