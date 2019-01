Fue triunfo 1 a 0. El técnico rival, Gabriel Heinze, fue por supuesto muy aplaudido pero la estrella de la tarde-noche en el Coloso fue Maximiliano Rodríguez. Y claro que la Fiera se mostró "muy feliz de estar otra vez en mi casa".

"Es un día especial volver a salir al césped del Coloso. Son sensaciones muy lindas y sobre todo tengo muchas ganas de que ya empiece a rodar la pelota",

sostuvo. Y aclaró que "lo más importante es que el equipo se empiece a encontrar para llegar a Boca de la mejor manera".

La Fiera dijo además que "es difícil jugar con 38 años pero puedo aportar dentro de la cancha, afuera, donde me toque. Le dije al entrenador que puede contarme cuando quiera. Cuando volví de Liverpool físicamente estaba en plenitud. Ahora es diferente con una edad más avanzada pero hay que prepararse bien". Y Bidoglio le devolvió: "Lo vi bárbaro desde que llegó, no sólo con Vélez sino con Rampla. Contagia mucho y con él el equipo descansa", explicó tras el 1 a 0.

Claro, Maxi se refirió además al cariño de la gente que "es mutuo. Desde que llegué me lo demuestra día a día. Me moviliza y me da fuerzas para seguir adelante".