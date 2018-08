"Estoy más ordenado y con más confianza"

Es el mismo pero más afianzado. Ya no se desespera por sacarse la pelota de encima. Oscar Cabezas está mostrando otra cara cada vez que sale a escena. El defensor viene aportando máxima seguridad en la última línea de Central. "Sí, por suerte me voy sintiendo cada vez mejor", destaca el colombiano en el inicio de la charla con Ovación. "Noto que estoy más ordenado y con mucha más confianza", remarca sin dudar antes de destacar que "Caruzzo me está ayudando mucho a crecer". El juvenil además confesó que "Bauza nos ordenó y eso se está notando" y a la vez argumentó: "Hicimos méritos para ser punteros de la Superliga".



¿Se puede decir que contra San Martín hiciste el mejor partido desde que llegaste?

No, al menos para mí fue otro. Ayer (domingo) hice un buen partido. No tuve casi fallas. Me sentí seguro y firme. Pero creo que el mejor fue cuando jugamos en el Gigante contra San Pablo, por la Sudamericana.



¿Qué indicación puntual le inyectó el Patón a la defensa y notás que dio resultado?

El orden ante todo, de eso no tengo ninguna duda y se está viendo que venimos siendo muy prolijos. Desde que llegó nos dijo que había que ser ordenados. Trabajamos duro para eso durante la pretemporada y en cada práctica y se está notando en los partidos, por suerte. Nos remarcó que si estamos ordenados vamos a estar mejor posicionados, vamos a marcar mejor y las cosas saldrán bien.



¿Te da alguna pauta específica teniendo en cuenta que estás jugando en una posición donde Bauza dejó una gran huella en Central?

Me dice siempre que juegue tranquilo y que esté ordenado. Que no pierda la calma. Me habla siempre muy bien. No le pedí ningún consejo ni me lo dio, pero siempre que nos habla lo escucho con mucha atención porque además todo lo que dice se da a la hora de ponerlo en práctica.



¿Sentís que estás más firme?

Noto que estoy más ordenado y con mucha más confianza, tal vez porque eso me trasmite Caruzzo.



¿Tanto te ayuda a crecer Caruzzo?

Sí. Es fundamental el aporte que me da un jugador como Caruzzo, que viene de otro club grande de Argentina y tiene mucha experiencia. Me da muchas indicaciones y eso ayuda al crecimiento también. Trato de escucharlo mucho porque además aprendo cuando me habla.



¿Qué te dice Matías puntualmente?

Que siempre trate de estar bien parado. Que me fije cómo estoy y que nos cuidemos en los respaldos. Otro que me acomoda es Ortigoza, que me dice que le entregue el balón siempre al pie porque le gusta jugar o tocar de primera.



¿Cuando lo tenés cerca al Gordo tenés prohibido reventarla entonces?

Ni hablar, ja. Me dice que se la dé al pie porque hay que jugar por abajo.



¿Considerás que ya estás adaptado a lo que es el mundo Central?

Sí, por suerte me voy sintiendo cada vez mejor. Todo jugador se va soltando y mejorando a medida que va sumando minutos y partidos. Es como que le encontré la mano al club también, aunque en parte me hace acordar a otro club exigente como Atlético Paranaense. En este sentido, los dos tienen muchas cosas en común. Siempre hay que estar al máximo porque el nivel de competencia interno es muy buena.



¿Creés que el puesto ya es tuyo?

No, todo lo contrario. Tengo que seguir creciendo y dando todo lo mejor sin relajarme porque acá no podés hacerlo. Hay una sana competencia interna y siempre hay que dar todo en la semana para poder ganarse el puesto y jugar los fines de semana.

¿Y qué le genera a la defensa saber que hace cuatro partidos que no le convierten?

Es algo muy positivo. Tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero también es mérito del resto del equipo que no nos hayan marcado. Porque los delanteros son los primeros en bajar y defender. Y eso nos ayuda un montón porque nos permite estar más ordenados.



¿Y son conscientes de que van a enfrentar a Racing, que es muy intenso y no tiene nivel de comparación con los rivales que ya jugaron y vencieron?

Sí, es verdad que cada rival es diferente. Racing es de correr y meter mucho, eso lo sabemos. Es un equipo grande y tiene grandes jugadores. Será un lindo partido y habrá que estar muy concentrado. Pero Central tiene lo suyo también.



¿Los sorprende ser punteros?

No, para nada porque venimos trabajando muy bien desde que arrancamos la pretemporada. El mérito de estar arriba lo hicimos. Pero a la vez hay que tomar todo esto con calma y seguir con bajo perfil porque esto recién empieza.



¿Qué opinás de que el juego de Central pasa por el orden y no el buen juego?

Hay que estar siempre ordenado porque si no la podés pasar mal. El orden es importante. Hasta ahora venimos sacando buenos resultados y creo que lo más importante es no perder ni que te hagan goles. Y el domingo buscaremos seguir por ese camino.



¿Cómo se le puede ganar a Racing?

Con orden y aprovechando la chance cuando la tengamos porque este equipo desmostró que cuando puede te lastima.