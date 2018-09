"Estoy buscando el gol"

Se toma la falta de gol sin tanto dramatismo. Marco Ruben tiene en claro que arrancó la Superliga con el pie izquierdo. El capitán de Central no logra dejar su huella en la red ajena desde que arrancó la temporada bajo la órbita del Patón Bauza. No obstante, asegura estar "muy bien adentro de la cancha. Físicamente me siento rápido, fuerte. Estoy haciendo un trabajo importante en el equipo. Por supuesto que quiero convertir, estoy en la búsqueda", aseguró el referente auriazul de la actualidad a modo de autocrítica y deseo.

Ya no es ese artillero infalible, de eso no hay dudas. Desde vieja data le está costando imponer su marca. Algunos factores extrafutbolísticos incidieron en su normal desarrollo de actividades en un pasado no tan lejano. También algunas lesiones le jugaron una mala pasada a MR9 en la anterior campaña.

Pero el goleador no se apichona. Parece estar luchando contra molinos de viento a nivel interno para recuperar esa contundencia arrolladora que supo tener cuando conquistó los pasionales corazones auriazules en Arroyito, más allá de que ante Juventud Antoniana de Salta facturó de penal la noche que parecía que era el despedida por Copa Argentina.

"Llevo tres partidos sin marcar y ojalá llegue la hora de hacerlo el domingo (mañana)", remarcó ayer el atacante con calma y mirada fija. "Pero a la vez estoy muy conforme con el rendimiento que vengo haciendo en el equipo", acotó con marcado positivismo.

Mañana tendrá la chance de destaparse en un Cilindro de Avellaneda que pinta para albergar la jornada matinal con un clima caldeado tras la eliminación de la Libertadores. El objetivo de Marco no caduca. Pese a que viene salado no baja los brazos.

Y los encuentros ante Banfield, Talleres y San Martín de Tucumán así lo certifican además. No marcó, pero corrió, metió y colaboró en materia defensiva como un auténtico león. En ese sentido, el capitán puede dormir tranquilo porque siempre dejó todo.

Claro que su apetito se nutre con el gol, más allá de que intente disimular esa carencia basándose en el esfuerzo y aporte colectivo. Ruben intentará quebrar la sequía que atraviesa ante el Racing del Chacho Coudet, el mismo entrenador que está en la cuerda floja y que lo repatrió en su momento.