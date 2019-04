El DT de Central , Diego Cocca, señaló hoy sobre los partidos que afrontará contra Universidad Católica de Chile -el próximo miércoles- y Libertad de Paraguay, por la Copa Libertadores, y contra Boca Juniors, por la final de la Supercopa Argentina de fútbol, que "es lógico que la gente esté disconforme porque el equipo no jugó bien de local, pero espero que vuelque toda su energía en alentar al equipo porque este plantel puede darle dos títulos al club".

"Es normal el disconformismo, pero se le puede dar dos títulos al club, no uno, sino dos, con lo difícil que es conseguir uno en el fútbol nacional", indicó el entrenador, al referirse a la Copa Argentina obtenida en diciembre pasado ante Gimnasia y la posibilidad de lograr la Supercopa frente a Boca, el 2 de mayo en Mendoza.

Cocca, quien ofreció una rueda de prensa en el Country de Arroyo Seco después de la práctica advirtió que "hoy empezamos a tener competencia interna, algo que no nos había pasado, y eso está bueno. Me hace dudar, por primera vez de a quién poner. Sé que hay jugadores a los que les pesa jugar de local, por eso yo voy a poner al que esté bien y cumpla con lo que practicamos".

"Hacen falta jugadores con personalidad para jugar, así que voy a poner al que me demuestre que está en condiciones, tenga 15 años, 20, 30, 50 o 200, no me interesa. El que me demuestre que tiene actitud para ponerse la camiseta de Central y hacerlo, lo voy a poner", añadió el técnico del Canalla.

Respecto de los partidos que se vienen, el entrenador sostuvo: "Vamos a darles importancia a estos tres partidos sabiendo que no hay futuro, que hay que ganarlos, no nos sirve otro resultado. Vamos a jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, que está molesta porque acá no se nos dan los resultados".

"Tenemos que enfocarnos en la Católica sabiendo que vamos a buscar los tres puntos y tenemos que salir y hacer nuestro trabajo con personalidad y ganar el partido. Esto es Rosario Central. El jugador que esté bien y me demuestre algo lo voy a poner. Después será el momento de pensar en Boca y en Libertad", completó Cocca.