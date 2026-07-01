Atención, Argentina: la Fifa confirmó al árbitro del duelo ante Cabo Verde en el Mundial

Un referí canadiense será el encargado de impartir justicia en el partido de 16avos de final de la Copa del Mundo el próximo viernes

La Fifa confirmó este miércoles al árbitro que impartirá justicia en el partido de Argentina y Cabo Verde del próximo viernes a las 19 por los 16avos de final del Mundial 2026 . El canadiense Drew Fischer será el encargado del primer partido de eliminación directa de la Albiceleste en esta Copa del Mundo.

El referí de 45 años viene de dirigir el encuentro entre Croacia y Ghana , que fue clave para la definición del grupo L de este certamen. A su vez, cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional desde 2015 y es uno de de los jueces más respetados de la Concacaf.

En tanto, el juez estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, mientras que la mexicana Katia García oficiará de cuarto árbitro y su compatriota Sandra Ramírez será la quinta referí de reserva.

Fischer está consolidado dentro de la Concacaf y cuenta con una extensa trayectoria en la Major League Soccer (MLS) , así como también en torneos de selecciones como la Copa Oro y la Nations League de la misma confederación.

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Por otro lado, el canadiense oriundo de Calgary, nacido el 10 de julio de 1980, lleva un importante recorrido en el VAR en torneos de máxima jerarquía mundial, como su participación en el equipo arbitral del Mundial de Qatar 2022 como referí asistente de video, en la que fue designado para una de las semifinales del torneo.

Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde

La transmisión del encuentro entre Argentina y Cabo Verde será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar