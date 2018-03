"Está bien que hayan traído un técnico de experiencia"

"Por lo que se vio el otro día (en relación a lo que pasó en el Coloso con el 0-0 ante Temperley) y por el momento de la institución, está bien que hayan traído a un técnico de experiencia", afirmó Fabián Garfagnoli al ser consultado por la elección de Omar De Felippe como nuevo entrenador leproso. Y al referirse a cómo se siente ante la situación personal, al no ser elegido para continuar, que era una de las chances que se manejaba, señaló: "En lo que a mí respecta estoy muy conforme con lo que demostramos en ese partido, los muchachos me respondieron. Creo que no estoy en el cargo no porque no tenga capacidad sino por mi falta de experiencia. Esto fue un tremendo privilegio y estuve muy a gusto". Algo que tendrá una segunda parte el domingo en cancha de Banfield.

"No hablé con él, pero seguramente cuando venga me presentaré en carácter de lo que soy, coordinador de inferiores, para apoyarlo y ayudarlo en todo", agregó quien fuera uno de los campeones en los equipos de Marcelo Bielsa a principios de la década del 90.

Y sobre el rumor que indicaba que Omar De Felippe habría pedido contar con sus servicios en el cuerpo técnico de primera, Garfagnoli dijo que "todavía no nos hemos encontrado con Omar. Igual, detrás de esa decisión hay un armado de divisiones inferiores en la cual tenemos que plantear bien cuál va a ser nuestra participación. A lo mejor la intención de Omar es contar con alguien del club que conozca más a los chicos y lo pueda orientar".





Llop rescindió y se viene De Felippe

Juan Manuel Llop rescindió formalmente su contrato con Newell's y de esta manera quedó el camino libre para que hoy pueda avanzarse con el arribo de Omar De Felippe, quien será el encargado de conducir al equipo a partir de la semana que viene, y que debutará dirigiendo el lunes 12 ante San Martín.