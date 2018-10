Espinoza, el pibe del que hablan todos

Tomás Espinoza Estay es chileno (oriundo de Quilpué) y juega en Central. Hasta ahí nada extraño ni llamativo. Pero su nombre tomó trascendencia porque apareció en la lista de los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol, ránking Next Generation del diario The Guardian. El canalla, de 17 años, juega actualmente en las inferiores de Rosario Central en la categoría 2001. También fue parte de la selección de Chile Sub 17 que clasificó al Mundial de la India del año pasado, pero finalmente no fue considerado por el entrenador Hernán Caputto para disputar la Copa del Mundo.

El apellido del chileno que se luce con la casaca auriazul apareció entre las grandes promesas en el diario inglés y recorrió el mundo. ¿Quién es Espinoza? "Partí de Chile a los trece años y se me hizo difícil acostumbrarme en los primeros meses. De hecho estuve un año sin jugar por problemas con unos papeles. Mi mamá se vino a vivir conmigo acá (Rosario), pues mi padre murió cuando yo tenía diez años (fue un golpe duro y eso me hizo madurar mucho). Ella me ha acompañado toda la vida", relató el juvenil, feliz con todo lo sucedido.

En cuanto a la función que cumple dentro de un campo de juego sostuvo: "Ahora estoy jugando de enganche, me gusta llegar al área rival y marcar goles". Y cuando se le pregunta sobre el referente a seguir como jugador no duda en afirmar que "Arturo Vidal es un jugador que admiro mucho".

En cuanto a la elección que realizó el medio, el futbolista dijo que "no me lo esperaba, pero es una felicidad enorme porque es un reconocimiento importante. No ha sido fácil, me he sacrificado mucho y seguiré haciendo las cosas bien. Con la humildad y perseverancia de siempre".