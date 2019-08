Maximiliano Lovera vive un momento especial. En realidad empezó a transitar un nuevo camino tras la llegada de Diego Cocca, porque encontró la regularidad que no había tenido con otros entrenadores. No hay nada que le garantice que seguirá estando entre las prioridades del técnico, pero sabe que dependerá en gran medida de sí mismo. “Espero seguir por este camino”, tiró el formoseño, el armador de la jugada del primer gol en cancha de San Lorenzo. Es más, su participación activa en el equipo titular se da en un momento particular, con el nombre del juvenil sonando como uno de los grandes candidatos a vender, en la medida de lo posible en este mercado de pases. Igual su razonamiento no cambió en relación a lo que declaró hace algunos meses, sobre la idea de quedarse, al menos hasta diciembre.

“Partido a partido me estoy sintiendo mejor. Por ahí no me sentía tan cómodo por la falta de ritmo, pero ahora con los partidos siento que estoy mejorando”, se sinceró Lovera, a quien sin dudas la confianza que le brindó Cocca desde su llegada le jugó a favor. Y agregó: “Uno con los partidos va agarrando más confianza y en ese sentido estoy bien. Espero seguir por este camino”.

A esta altura Lovera se transformó en uno de los jugadores con mayor obligación a la hora de la generación de juego, algo que al equipo le costó en los tres partidos. De todas formas el juvenil consideró que “dentro de todo hemos mejorado en el juego, por ahí nos falta ser más punzantes en los últimos metros, pero no tengo dudas de que lo vamos a ir encontrando con el correr de los partidos. Hay una evolución y creo que vamos bien”.

Igual, lo que más tranquilo lo deja es el arranque que metió el equipo, al menos en cuanto a los números, con siete puntos sobre nueve posibles. “Estamos bien porque arrancamos de buena manera. Es lo que necesitábamos porque estamos en una zona muy difícil”.

Lo del momento especial de Lovera se entiende no sólo por su continuidad, sino porque la logró siendo uno de los apuntados para que el club pueda lograr la venta que tanto necesita. “La verdad es que me entero por medio de las redes sociales de todo lo que se dice, pero conmigo nadie se comunicó. No estoy al tanto de nada”, dijo.

Sí dejó en claro que el hecho de que se hable sobre una posible venta es algo que lo reconforta. “Lo tomo bien. Siempre es bueno que suene el nombre de uno, pero estoy tranquilo, enfocado en Central, esperando poder salir cuanto antes de la zona del descenso”. De ese pensamiento no se aparta. A tal punto que hace unos meses cuando fue consultado sobre el mismo tema, pero con un mercado de pases recién abierto, el juvenil declaró que le gustaría quedarse “a pelearla”. Ahora, con el campeonato ya en marcha, se expresó en la misma sintonía. “Prefiero asentarme un poco más. Si me toca irme me gustaría hacerlo un poco más fogueado. Mi idea es quedarme un tiempo más”, apuntó.