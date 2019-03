No iba a ser un partido sencillo. Se presumía que Liniers le opondría una dura resistencia a Argentino y así se dio el partido, más allá de que el salaíto sacó ventaja rápido. A los 11' el goleador Facundo Camafreita gritó bien fuerte, pero la alegría disminuyó con la igualdad de Szerdi a los 26'. Quedaba mucho por delante y en un juego de palo y palo el resultado no varió. También porque Lucas Rodríguez se agrandó en el arco para evitar que el dueño de casa marcara de penal. Entonces, el punto no es malo pero tampoco alcanza para asustar al líder Argentino de Merlo, que mañana puede estirar la ventaja que hoy quedó en 5 puntos.

El albo se paró firme. Con la intención clara de traerse la victoria que necesita para descontar puntos, aunque sabiendo que en cada visita le cuesta traerse los tres.

Cómo será que la última victoria en Buenos Aires fue en la 7ª fecha ante Puerto Norte (1-0), rival al que recibirá en el próximo partido. Desde ahí pasaron 4 empates y 3 derrotas.

Conociendo esto, Argentino jugó atento a aprovechar los ocasiones de gol como lo hizo de entrada Camafreita al definir con un remate potente arriba. Sin embargo fue una de las pocas claras para el equipo, más allá de que intentó desnivelar ni bien Szerdi igualó. Lo mismo que durante toda la segunda parte, en la que el local tuvo un penal a los 2' que Lucas Rodríguez le atajó a Szerdi.