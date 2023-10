Escaleras al cielo: se cumple un aniversario del debut en primera de Maradona

Diego estaba a días de cumplir sus 16 años cuando saltó a la cancha por primera vez con una zurda prodigiosa y un talento desfachatado, que no comprendía de las diferencias físicas y de experiencia que tenía con sus rivales. Unas 10 mil personas fueron testigos del episodio, quienes tiempo después supieron recordar que presenciaron los primeros toques del 10 en el fútbol profesional.

El director técnico era Juan Carlos Montes , ex jugador y director técnico de Newell’s que fue campeón con la Lepra en el recordado título de 1974 ante Rosario Central, quien llamó a Diego desde el banco y le dijo: “Juegue como usted sabe y, si puede, tire un caño” . Derrochando toda su capacidad en la cancha, Maradona dejó su sello de calidad en uno de sus primeros contactos con la pelota, le tiró un caño al experimentado Juan Domingo Cabrera y cumplió con el pedido de su entrenador .

Maradona ya era conocido desde antes en el club de la Paternal como el chico que entretenía a los espectadores en el entretiempo de los partidos de primera con sus malabares con el balón. Tal es el caso que cinco años antes de aquella tarde, el diario Clarín sacó una nota sobre su juego, aunque con un particular error ya que se refirió a él como un tal Diego ‘Caradona’.

“Nosotros éramos tan pobres que el partido con Talleres se jugaba a las 3 o 4 de la tarde, un sol tremendo, que te rompía, pero yo el único pantalón que tenía era el de corderoy”, relató el mismo Diego años después sobre ese día y agregó: “Qué me importaba a mí el calor si yo tenía el corazón que me latía de una manera increíble”.

Eran otras épocas y el Pelusa tuvo una particular llegada al estadio que siempre recordó, una manera que hoy sería impensada para un futbolista profesional: “Salí de Fiorito a las 10. Nos juntábamos a las 12 en un restaurante de La Paternal, en Jonte y Bufano, porque Argentinos Jrs. no concentraba antes de los partidos. Salí media hora antes, para caminar tranquilo las cuadras de tierra hasta la estación Fiorito. Ahí me tomé el tren, y en Puente Alsina tomé el 44 hasta La Paternal. Almorcé con los muchachos y fuimos caminando hasta la cancha”.

“Me miraban con el pantalón de corderoy y decían ‘este se equivocó de placard’. ¿Qué placard si no teníamos ni placard? Pero bueno, después cuando entramos al vestuario sentí que tocaba el cielo con las manos porque entre los 16 estaba yo, con el número 16”, recordó sobre su primera vez en el vestuario de los Bichos Colorados.

Con ese equipo empezó a forjarse la figura de Maradona, aunque no lograron avanzar en el grupo de aquel Nacional y su primer gol llegó un mes más tarde, ante San Lorenzo de Mar del Plata, a quien le marcó un doblete el 24 de noviembre de 1976.

Su carrera explotó y se convirtió en un goleador único de la época en el fútbol argentino. Siguió camino por Boca, la selección argentina y Europa. Fue campeón del mundo con una participación que será recordada por todo los tiempos y pasó a ser el Rey absoluto de la ciudad de Nápoles en Italia. Volvió al país y anduvo por Rosario para jugar un puñado de partidos en Newell’s, hasta que regresó al Xeneize para cerrar definitivamente su gran recorrido profesional.

La historia de Diego Armando Maradona fue lo que todos conocemos, pero esa tarde calurosa en la Ciudad de Buenos Aires no pasó inadvertida para el 10, quien recordó que después de ese día finalmente pudo “cambiar el pantalón”.

Ficha del partido

Argentinos Jrs. (0): Carlos Munutti; Alfonso Roma, Ricardo Pellerano, Miguel Gette y Humberto Minutti; Carlos Fren, Rubén Giacobetti (Diego Maradona) y Mateo Di Donato; Jorge López, Carlos Alvarez y Sebastián Ovelar (Ibrahim Hallar). DT: Juan Carlos Montes.

Talleres (1): Oscar Quiroga; Victorio Ocaño, Luis Galván, Miguel Oviedo y José Avellaneda; Juan D. Cabrera, Luis Ludueña y José D. Valencia; Angel Bocanelli, Humberto Bravo (Víctor Binello) y Ricardo Cherini. DT: Rubén Bravo.

Gol: 33’ PT Ludueña (T).

Estadio: Argentinos Juniors.

Árbitro: Roberto Maino.

Recaudación total: $1.273.10