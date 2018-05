Es tiempo del Kily en el banco de la reserva canalla

Es una de las piezas genuinas de la estructura de juveniles. Cristian González viene cumpliendo con creces el rol de coordinador de campo en las inferiores de Central . No obstante, deberá hacer un paréntesis para dedicarse de lleno a entrenar a la reserva en los dos partidos que restan de la temporada. El emblemático Kily debutará en el cargo el próximo lunes ante Arsenal en Sarandí, a las 14.30. Luego será turno de mostrarse contra Estudiantes.

Como José Chamot decantó momentáneamente en la primera, la dirigencia auriazul optó por reubicar al Kily en la reserva por estos dos desafíos que quedan de la Superliga para evitar además mover el resto de la estructura de divisiones inferiores.

El ex jugador de Inter y la selección nacional estará hoy tempranito probando el equipo que podría jugar ante Arsenal, ya que tiene pactado un amistoso ante Adiur en las confortables instalaciones del aurinegro. La cuarta división canalla también afrontará un desafío con el club del Viaducto.

La figura de González no es una más en Arroyito. Tiene voz y peso propio pese a que recién este año le dieron la posibilidad de que pueda volcar a los pibes de la cantera parte del enorme repertorio que adquirió mientras estuvo en Europa durante la etapa de jugador de elite que fue.

Por eso es que el director deportivo Mauro Cetto no dudó en bautizarlo formalmente bajo la figura de "coordinador de campo". Y desde que asumió no hace más que andar por la ciudad deportiva o en la zona sur. No importa el día ni la hora. Quienes frecuentan los predios aseguran que el Kily se muestra feliz hablando con los pibitos. Educándolos o simplemente indicándoles algún movimiento puntual. Suma en todo sentido.

Pero ahora deberá hacer un punto y aparte hasta que se baje la persiana a la temporada. Porque al renunciar Leo Fernández, quien agarró el timón de la primera fue Chamot, que estaba en reserva. La misma que ahora estará al mando de Cristian González.

Un Kily que promete, según algunos protagonistas, mostrar un equipo intenso realmente. Donde el buen juego sea el arma principal para ir al frente en pos de vulnerar al rival. Será la primera gran experiencia que asumirá. Todo un desafío.

Pero también todo un reconocimiento para un jugador que volvió en una etapa dura de verdad a nivel deportiva e institucional, y no exigió para nada que le compraran la ficha ni tampoco exigió un contrato alto. Todo lo contrario. Se puso a disposición del club como ahora. Sin chistar ni buscar excusas. Un Kily tan genuino como su alma canalla.

Cuerpo técnico



El Kily está al mando de la reserva. Mientras que tendrá como preparador físico a Pablo Mangione. Pedro Romoli continuará en el rol de entrenador de arqueros, Martín Santos como médico y Guillermo Sfalzim como kinesiólogo.