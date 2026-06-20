¿Ronaldinho vuelve a jugar?: el anuncio de un club italiano que sacudió al mundo del fútbol

Un equipo de la Serie C del Calcio informó que el brasileño se incorpora a la institución, aunque hay dudas sobre cuál será su rol

El anuncio corrió a la velocidad de la luz y conmocionó al fútbol internacional. A los 46 años, Ronaldinho fue presentado como la nueva incorporación de un club de la tercera división del fútbol italiano. ¿Jugará, o sólo es una operación de marketing?

El anuncio del club Ravenna Calcio sobre la incorporación de Ronaldinho sacudió a una categoría acostumbrada a protagonistas de mucho menos brillo y puso al brasileño otra vez bajo los reflectores del mundo del fútbol. El Ravenna juega en la Serie C del Calcio.

Las repercusiones sobre el anuncio exceden el plano deportivo. La sola presencia de Ronaldinho implica una exposición inédita para un club que se mueve lejos de los grandes escenarios mediáticos. Por esa razón, la noticia rápidamente despertó preguntas sobre el alcance real del acuerdo y sobre el papel que tendrá el brasileño dentro de la estructura del club italiano.

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Ronaldinho: "Deseo volver a bailar sobre la pelota"

El propio Ronaldinho alimentó la expectativa que generó el anuncio con declaraciones que reflejan entusiasmo. "Estoy deseando volver a bailar sobre la pelota y escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani", dijo. Y añadió: "El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí y quiero llevar ese mismo espíritu a Ravenna".

Detrás del anuncio está la familia Cipriani, históricamente vinculada al club italiano. El actual presidente, Ignazio Cipriani, reconoció la admiración que siente por el brasileño y destacó la magnitud simbólica de la incorporación, lo que genera más dudas sobre si Ronaldinho realmente jugará en el equipo.

"Fichar a Ronaldinho es absolutamente extraordinario para el club, era mi ídolo y su impacto en el fútbol va más allá de lo que hizo en el terreno de juego", sostuvo Cipriani.

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La presentación oficial será en Estados Unidos

La presentación oficial del brasileño tendrá además un componente social. El acto se desarrollará en Estados Unidos y estará acompañado por una donación destinada a Street Soccer USA, una organización que utiliza el fútbol como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario en sectores vulnerables.

Aunque la comunicación oficial habla de una incorporación al club, distintas versiones sostienen que la participación de Ronaldinho podría trascender el ámbito estrictamente deportivo y extenderse hacia acciones institucionales, promocionales y de representación.

Por ahora, el Ravenna se instaló en la conversación global del fútbol. El tiempo terminará de revelar si Ronaldinho protagonizará un verdadero regreso a la competencia o si su influencia se expresará principalmente fuera de la cancha.