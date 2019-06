Es oficial: Oviedo no es más leproso

No cumplió. Oviedo no respondió con la rojinegra y por eso dejó la entidad.

Una de las primeras tareas que tiene Kudelka es la de depurar el plantel. La nómina de jugadores es amplia y necesita reducirla porque, además, exige el arribo de refuerzos. No menos de cuatro nombres que puedan hacerle honor a esa palabra y lleguen para jugar, no ser alternativa de los que están en casa (un dos, un cinco, un ocho y un nueve). Y uno de los primeros confirmados que no seguirá, más allá de que ya lo había anticipado este diario, es Alfio Oviedo. Ayer el club anunció oficialmente que “el contrato fue rescindido al 31 de mayo” del corriente año. El delantero paraguayo no había tenido demasiado rodaje y tampoco logró aprovechar las pocas oportunidades que tuvo, por lo tanto volvió a Paraguay para sumarse a Cerro Porteño.

El propio representante del futbolista, Pedro Aldave, declaró en medios guaraníes que “Alfio Oviedo vuelve. Esto es así. Newell’s no hará uso de la opción y vendrá al club. La idea es que se recupere en Cerro (Porteño)”. Y agregó que “jugó poco y Newell’s es un club complicado. Si no entrás bien, después no tenés más chances”. De esta manera, es el segundo paraguayo (el otro es Iván Piris) que regresa a su país de los tres que había traído al Parque el representante y el que permanece hasta el momento es Teodoro Paredes, quien ayer trabajó bajo la atenta mirada del entrenador.

A partir de ahora comenzará la etapa de definir los apellidos con los que trabajará en la primera división. Seguirá analizando y siguiendo de cerca cada uno de los jugadores que están en “duda”, porque hay otros que tienen un lugar asegurado en el plantel profesional.

Sin dudas que el encuentro del domingo frente a Sportivo Las Parejas por la Copa Santa Fe (ver aparte) le servirá también para tomar nota y obtener resoluciones con respecto a este tema. Y después le informará a la dirigencia para que resuelva el futuro de esos futbolistas y/o los ceda a préstamo.

Por lo pronto, los directivos de Newell's esperan recibir en los próximos días el dinero por la venta de Lisandro Martínez a Ajax de Holanda y están expectantes en la negociación con Juventus por Enzo Barrenechea. En caso de concretarse la venta del 80 por ciento del pase, a las arcas leprosas ingresarían cerca de “2,5 millones de euros libres de impuestos”, según indicaron allegados a la entidad del Parque.

Copa Santa Fe: Ñuls jugará con Sportivo el domingo, a las 16

Newell's enfrentará el próximo domingo, a las 16 en Las Parejas, a Sportivo en los octavos de final de la Copa Santa Fe. Los rojinegros se presentarán en la cancha del lobo, equipo que lo eliminó en la primera edición del certamen provincial en 2016 al vencerlo por 1 a 0, en el Coloso. En otro orden, Sportivo pondría a disposición de los leprosos alrededor de 2.000 entradas, que es la cantidad que habilitarían las autoridades policiales.

Los rojinegros presentarían un mix para enfrentar a Sportivo, que viene de eliminar a Cremería de Carcarañá. Y por supuesto que para los parejenses este no será un encuentro más sino que acapara la atención de sus simpatizantes por la categoría del rival, que recién está en la etapa inicial de la pretemporada.

El fideicomiso está en manos del juez

Para que el fideicomiso comience a funcionar aún faltan dar los últimos pasos. Y tiene que ver con la aprobación del juez Fabián Bellizia, quien tiene la documentación luego de que fuera aprobado por la CD. Una vez que el magistrado le dé el okey se abrirá una cuenta para recibir el dinero. En cuanto al plazo para devolverlo, el acuerdo firmado por “todas las partes intervinientes indica que caduca en diciembre de 2023. Pero es una fecha límite porque la idea es que se devuelva mucho antes”, indicaron desde Tribunales.