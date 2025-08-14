La Capital | Ovación | Mirco Cuello

La emoción de Mirco Cuello al regresar a Arroyo Seco como campeón del mundo: "Mi abuelo estaría orgulloso"

Toda la ciudad esperó al boxeador que acaba de consagrarse entre los peso pluma y el intendente lo declaró ciudadano ilustre.

14 de agosto 2025 · 15:34hs
Mirco Cuello con el intendente de Arroyo Seco

Mirco Cuello con el intendente de Arroyo Seco, que lo declaró ciudadano ilustre de la ciudad.

Arroyo Seco recibió a Mirco Cuello como lo que es, un campeón del mundo. El boxeador regresó a su ciudad desde Libia, donde hace seis días se consagró campeón mundial interino de los peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y lo declararon ciudadano ilustra.

Cuello vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos en la ciudad libia de Bengasi y sumó así un nuevo hito en su carrera pugilística: ya había ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en 2018, y había participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además, tiene un récord de 16 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut.

Cuello vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos en la ciudad libia de Bengasi y sumó así un nuevo hito en su carrera pugilística

Frente a Ríos, el púgil de Arroyo Seco salió decidido a ganar y ya en el primer asalto lo tiró a la lona. El mexicano se repuso, pero en el segundo round Cuello volvió a mandarlo al piso y el árbitro dictaminó el nocaut técnico.

Como Cuello, Ríos también llegó invicto al combate en Bengasi, con 19 peleas ganadas aunque con menos victorias por nocaut.

Cuello volvió a Arroyo Seco

Su regreso a la ciudad donde nació y vive no pasó desapercibido. Mucha gente salió a la calle a recibirlo y el intendente, Daniel Tonelli, lo declaró ciudadano ilustre en reconocimiento a "su esfuerzo, disciplina, perseverancia y al orgullo de representar a su ciudad y al país en el más alto nivel".

El portal MásNoticias, de Arroyo Seco, cuenta que Cuello se mostró visiblemente emocionado, especialmente cuando recordó los entrenamientos en el patio de su casa junto a su padre y entrenador.

"Y esto es apenas el comienzo”, aseguró.

"Listo para enfrentar a los campeones"

También dedicó unas palabras a su abuelo, que siempre lo alentaba a seguir sus sueños en el boxeo. “Creo que estaría orgulloso de ver que lo que un día hablamos, hoy lo estamos cumpliendo”, dijo.

Cuello recorrió la ciudad sobre un móvil de los Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco. Con 24 años, es uno de los cuatro campeones mundiales más jóvenes de la historia del boxeo argentino.

"Me siento listo para enfrentar a los campeones. Sé que tengo el nivel y voy a seguir preparándome. Esto lo soñamos desde chicos y hoy es una realidad"

“Me siento listo para enfrentar a los campeones. Sé que tengo el nivel y voy a seguir preparándome. Esto lo soñamos desde chicos y hoy es una realidad”, dijo Cuello al llegar a Arroyo Seco.

Además, anticipó que podría medirse próximamente con el excampeón mundial Brandon Figueroa y reafirmó su meta de unificar títulos.

