"Es algo soñado", reveló el arquero juvenil Di Fulvio

Estará en el lugar que siempre anheló. Quizá en el momento menos pensado de su carrera. Emilio Di Fulvio debutará esta tarde en el arco de Central contra Patronato. El juvenil de 22 años quedará libre en junio próximo. Pero no mira el futuro. Hace foco en el presente con toda su energía. "Es algo soñado. Estuve diez años entrenando para alcanzar este momento. Quiero disfrutar esto más que vivirlo como una única oportunidad", desprendió el embajador de Carreras con sinceridad a flor de piel en el arranque del mano a mano con Ovación. "Intentaré hacer un partido correcto. No pienso hacer cosas de más ni realizar algo que tampoco me corresponde", sintetizó el jugador que hoy reemplazará a Jeremías Ledesma en los tres palos auriazules.

¿Pensaste que ibas a jugar cuando arrancó la semana?

Y, era como que ya me lo veía venir porque Jere (Ledesma) venía entrenando aparte. Igualmente, no quería ilusionarme mucho los primeros días. Aunque cuando hicimos fútbol, ahí es como que se confirmó todo. Luego el entrenador oficializó el equipo, así que ahora sólo hay que jugar.

Igualmente Leo Fernández cambió de postura a último momento porque la idea inicial era que Ledesma jugara en Paraná.

Sí, seguro que fue así. Pero también fue una buena decisión que tomó el entrenador porque se nos viene una seguidilla muy importantes de partidos como además la recta final del torneo, que es lo más difícil. Nos jugaremos mucho en poco tiempo.

Dicen que el tren pasa una vez en la vida, ¿sentís que te subiste al vagón en el momento justo?

Tampoco lo tomo tan así porque trabajo todos los días para esto. Es una oportunidad hermosa, no lo voy a negar. Es algo soñado. Estuve diez años en divisiones inferiores entrenando para alcanzar este momento. Estoy más que contento y feliz. Quiero disfrutar esto más que vivirlo como una única oportunidad.

¿Se puede disfrutar cuando todas las miradas estarán puestas sobre tu imagen?

Y, es un poco complicado porque a lo mejor uno está más ansioso y desea que el partido arranque ya. Pero a la vez prefiero aislarme de todo lo que se vive afuera y trato de pensar que es sólo un partido de fútbol. Tomarlo como que vivimos para esto, entrenamos todos los días para estos momentos y luego sí intentar disfrutarlo porque es algo muy lindo para un jugador tener la chance de jugar en la primera división.

De hecho es un momento soñado para todo juvenil.

Ni hablar. Más para un juvenil que estuvo toda la vida en un club como Central. Porque me formé y estuve siempre acá. No obstante, trato de disfrutar este instante pero a la vez tomando este compromiso con la responsabilidad que se merece.

¿Pasó por tu cabeza que tendrás 90 minutos para demostrar que podés ocupar el arco de Central?

No y tampoco lo veo así. No lo tomo como que sólo tendré noventa minutos para poder demostrarle a todos que puedo estar. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Mis compañeros me brindan mucha confianza y me lo hacen sentir en todo momento. A la vez me conozco y sé hasta dónde puedo dar. Entonces intentaré hacer un partido correcto. No pienso hacer cosas de más o difíciles. Ni realizar algo que tampoco me corresponde. Simplemente intentaré realizar lo que hice siempre, que es atajar con la responsabilidad que amerita el arco.

¿Entonces no sos de autopresionarte?

No, no soy de autopresionarme pero sí soy muy exigente. Ojo, pero hasta cierto punto me exijo. Lo que pasa es que no me gusta que las cosas me salgan mal como le puede pasar a la mayoría de la gente. En ese sentido considero que todos necesitan ser un poco exigentes con sí mismo o autocríticos. Hay que saber lo que uno hizo mal para poder corregirlo después.

¿Se puede decir que el gran momento te llegó más tarde de lo imaginado, ya que en juveniles de AFA atajaste en dos categorías (5ª y 6ª) siendo de una división más chica?

No, porque soy de los que piensan que las oportunidades llegan en cualquier momento. También depende de cada uno saber aprovecharla. Es cierto que el arquero necesita una maduración mayor a otro jugador de campo. Más allá de eso, me encuentra en un buen momento.

¿Qué te pidió Leo Fernández o qué charlaste con el Rifle Castellano, quien los entrena a diario?

Me brindaron toda la confianza ante todo. Me pidieron que haga las cosas simples y con tranquilidad.

¿Charlaste también con Ledesma?

Sí y Jere me manifestó todo su apoyo y me aconsejó. Se portó veinte puntos conmigo.

¿Cómo están para visitar al Patrón sabiendo que Central irá con muchos cambios?

Bien, pese a que sabemos que ellos tienen un buen juego y cuentan con dos delanteros que se mueven en todo momento. Patronato juega directo y siempre apunta a la segunda pelota, por lo cual buscaremos contrarrestarlos. Trabajamos mucho para llegar bien a este compromiso.

¿Sabés que la historia no los favorece en Paraná?

Así me comentaron. Pero igualmente nos plantaremos para traernos los tres puntos.