Entre lesiones, molestias y dudas

Queda poco y nada de tiempo. Central se presentará mañana, en cancha de Unión, para abrir la 7ª fecha de la Superliga. Sin embargo, Diego Cocca todavía no definió el equipo. A la baja obligada por lesión de Miguel Barbieri hay que sumarle que ayer Leonardo Gil hizo una tarea especial porque acusó una molestia. También hay que remarcar que Lucas Gamba podría tener la chance de salir de titular nuevamente, pese a que el propio entrenador reconoció que tampoco es seguro. Otro tema a definir a la brevedad es que con qué sistema táctico visitará al tatengue. Sobre todo tras la tibia presentación que hizo el canalla en el reciente empate contra Newell’s, en el Gigante. Sin dudas, hay demasiados interrogantes para resolver en tan escaso período.

“Tenemos jugadores cansados y algunos cargados. Vamos a ir decidiendo el equipo”. La frase de Diego Cocca sintetiza el presente de Central. Con el partido a la vista, la realidad es que hay más dudas que certezas. Sobre todo porque el tiempo apremia y la necesidad de obtener un triunfo también es una condición de urgencia para el DT.

“Primero vamos a ver el tema de la parte física, pero decidiremos que juegue el que esté ciento por ciento porque va a ser un encuentro muy duro y con poco tiempo de descanso”, acotó ayer el técnico.

El entrenamiento fue a puertas cerradas. Pero el canalla hizo un trabajo táctico. La sorpresa fue que Leonardo Gil no estuvo entre los titulares. El Colo padeció una dolencia pero no se aclaró dónde. Quien ocupó el puesto del ex Talleres fue Joaquín Pereyra. ¿Llegará el Colo?

Otra de las novedades fue que Diego Novaretti ocupó la plaza del lesionado Miguel Barbieri, quien tendrá para casi dos meses de recuperación tras sufrir un esguince de rodilla izquierda con lesión del ligamento colateral interno durante el partido del domingo frente a la Lepra.

“Barbieri lo venía haciendo muy bien, estamos muy contentos con su rendimiento, maduró mucho y lamentablemente tuvo una lesión. De eso se trata tener un plantel, trajimos a Novaretti por eso, seguramente iniciará él porque tenemos confianza en que lo hará bien”, deslizó Cocca como dejando en claro que el defensor cordobés tiene todos los boletos para debutar mañana de titular en Central contra Unión. No obstante, habrá que ver qué sucederá en la práctica de hoy.

Mientras que el tercer cambio fue en la delantera. Lucas Gamba estuvo entre los principales protagonistas. Actuó en lugar de Sebastián Ribas. ¿Será titular junto a Riaño? “Estamos teniendo variantes para tener una ofensiva distinta, que no sea predecible. Tenemos que ser inteligentes en saber qué sistema utilizar para romper con el del rival”, fue la respuesta que entregó Cocca, donde no asegura la presencia del ex Huracán.

“Como estén físicamente va a ser importante para determinar quién jugará”, remarcó el DT canalla como dejando entrever que podría presentar una formación diferente a la ayer y que estuvo integrada por Ledesma; Molina, Caruzzo, Novaretti y Brítez; Rinaudo; Rius, Pereyra y Zabala; Gamba y Riaño.

“Probamos varios sistemas e ideas sobre todo para modificar de mitad de cancha en adelante”, explicó Cocca, quien está claro que tiene mucha tarea por resolver en muy poco tiempo.