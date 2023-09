Entre contratiempos y lesionados, en Newell's va asomando Mansilla

Ante la gran cantidad de inconvenientes de las últimas semanas, y con Guillermo Ortiz y el colombiano Carlos Ordóñez también viniendo de lesiones, es Facundo Mansilla el que podría jugar desde el inicio.

Heinze entiende que el buen nivel expuesto por el Flaco en la segunda etapa en la visita a Belgrano le permite guardar expectativas de que el marcador central pueda continuar exhibiendo ese rendimiento en el próximo compromiso.

Mansilla entró en el entretiempo de un partido duro y disputado por Ortiz, quien tuvo una muy opaca tarea, fue el responsable del error que desembocó en el gol pirata y después tuvo que salir por una paralítica, y el Flaco cumplió. Estuvo a la altura de las exigencias y el equipo ganó en serenidad y consistencia en la última línea. Esa situación es una referencia clave en el armado del choque con los tatengues.

Y en los últimos entrenamientos, el Gringo optó por una línea de cuatro atrás, con Mansilla dentro de la alineación que sería titular, este sábado en el Coloso. Aunque en el mundo Heinze nunca hay que descartar cambios de última.

A disposición

En ese marco de decisiones importantes en el búnker rojinegro, también se supo que Ortiz ya se encuentra disponible, y que sus posibilidades corren más atrás que las de Mansilla. No solo por lo físico (venía de una sinovitis en el tobillo izquierdo y además recibió un golpe ante Belgrano), si no también desde lo futbolístico. Es que sus últimas apariciones en el once principal no fueron convincentes y la salida a escena de Mansilla en Córdoba dejó una sensación muy diferente. Eso le está jugando muy en favor en esta pulseada en la previa a Unión.

Otro que venía entre algodones es el colombiano Ordóñez, quien llegó desde Envigado como refuerzo para este semestre y no pudo estar antes a disposición porque Heinze lo vio fuera de ritmo, lo hizo jugar en reserva para que gane rodaje y allí sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Ahora, para este pleito, estaría disponible.

Una seguidilla de 3 partidos en 9 días

Los caprichos del fixture de la Copa de la Liga imponen un grado de exigencia que se intensificará en las próximas jornadas. Luego de la fecha Fifa que le cayó más que bien a la lepra para recuperar jugadores que acarreaban molestias y lesiones, a este Newell’s se le vienen tres partidos en nueve días. Será un tramo que le servirá para defender la posición de privilegio que ostenta en su zona.

Este sábado, a las 15, se mide con el Unión del Kily González en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 4ª fecha del certamen. Luego, el miércoles 20, a las 21, visitará a Racing en el Cilindro, uno de los pocos reductos de donde salió victorioso en esa condición. Ese duelo será válido por la 5ª jornada. En tanto, el domingo 24, a las 18.45, recibirá a Estudiantes de La Plata en el Parque, por la 6ª fecha.

Después de ese tramo, se le vendrán tres cotejos seguidos de visitante, un trayecto que incluirá nada menos que el clásico ante Central, en la 7ª jornada en el Gigante de Arroyito. Luego, tendrá que ir al Bajo Flores para enfrentarse a San Lorenzo (8ª) y a Tigre, por la 9ª. Así, este torneo le pondrá por delante esta serie de dificultades, una seguidilla muy apretada con poco tiempo de descanso y luego desafíos afuera de su terruño, con lo que le ha costado cosechar grueso en esa condición en este ciclo que lidera Heinze.