En vivo: Newell's rompió el cero y le gana a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

Se acabó la cuenta regresiva y Newell's inicia de nuevo la actividad después de casi tres meses sin competencia. Ante Talleres, dirigido por Jorge Sampaoli, el equipo de Frank Kudelka irá por un triunfo en el Clausura que le permita mirar con optimismo el futuro. Seguilo en vivo por La Capital.
El minuto a minuto entre Newell's y Talleres
62' Remate cruzado de Orta que se fue muy cerca del palo derecho de Unsain.
54' GOL de Newell's! Matías Cóccaro anotó desde los 12 pasos.
53' Penal para Newell's tras infracción sobre Mazzantti.
Comenzó el segundo tiempo.
Final del primer tiempo en el Coloso, Newell's y Talleres empatan sin goles.
39' Jerónimo Russo, de frente al arco, la tiró por arriba del travesaño. Fue una de las más claras de la Lepra.
37' Cerca Newell's. Tiro libre frontal, cabezazo y Unsain salvó con lo justo contra el palo izquierdo.
7' La primera del partido la tuvo Cóccaro. Gran asistencia de Guch tras una recuperación en campo de la T y remate del 9 leproso que sacó Unsain al córner.
Comenzó el partido
Kudelka dispuso el equipo base que ensayó en la pretemporada, sin el lesionado Rodrigo Herrera (esguince grave de codo izquierdo), entrando en su lugar Jerónimo Gómez Mattar.
Los que llegaron como refuerzos van todos al banco: Franco Escobar, Lautaro Gianetti y Alan Soñora.
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Las estadísticas en el Coloso del Parque