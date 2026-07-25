La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: Newell's rompió el cero y le gana a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

Newell's inicia su derrotero en el Clausura en el Coloso ante Talleres, en busca de los primeros tres puntos que lo impulsen. Seguilo en vivo por La Capital.

25 de julio 2026 · 17:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Lepra ya juega en el Coloso del Parque ante Talleres. El equipo de Kudelka va por su primera alegría.

Leonardo Vincenti / La Capital

La Lepra ya juega en el Coloso del Parque ante Talleres. El equipo de Kudelka va por su primera alegría.
Todos los jugadores de Newells con la bandera en homenaje a la selección nacional. Debut con Talleres en el Coloso.

Todos los jugadores de Newell's con la bandera en homenaje a la selección nacional. Debut con Talleres en el Coloso.

Se acabó la cuenta regresiva y Newell's inicia de nuevo la actividad después de casi tres meses sin competencia. Ante Talleres, dirigido por Jorge Sampaoli, el equipo de Frank Kudelka irá por un triunfo en el Clausura que le permita mirar con optimismo el futuro. Seguilo en vivo por La Capital.

>>Leer más: Newell's vs. Talleres por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El minuto a minuto entre Newell's y Talleres

62' Remate cruzado de Orta que se fue muy cerca del palo derecho de Unsain.

54' GOL de Newell's! Matías Cóccaro anotó desde los 12 pasos.

53' Penal para Newell's tras infracción sobre Mazzantti.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo en el Coloso, Newell's y Talleres empatan sin goles.

39' Jerónimo Russo, de frente al arco, la tiró por arriba del travesaño. Fue una de las más claras de la Lepra.

37' Cerca Newell's. Tiro libre frontal, cabezazo y Unsain salvó con lo justo contra el palo izquierdo.

7' La primera del partido la tuvo Cóccaro. Gran asistencia de Guch tras una recuperación en campo de la T y remate del 9 leproso que sacó Unsain al córner.

Comenzó el partido

Kudelka dispuso el equipo base que ensayó en la pretemporada, sin el lesionado Rodrigo Herrera (esguince grave de codo izquierdo), entrando en su lugar Jerónimo Gómez Mattar.

Los que llegaron como refuerzos van todos al banco: Franco Escobar, Lautaro Gianetti y Alan Soñora.

>>Leer más: El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

Las estadísticas en el Coloso del Parque

Noticias relacionadas
Lionel Messi y su bandera en la cancha de Newells.

Los trapos de Newell's: agradecimiento a sus embajadores y a la selección argentina

con leo en las tribunas y una arroyo seco convulsionada, central cordoba se anoto un triunfazo ante leones fc

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Franco Escobar, junto a Frank Kudelka. El lateral volvió a Newells y será suplente contra Talleres.

Sin las caras nuevas, Newell's ya tiene los once para el debut contra Talleres

Cristiano Ronaldo y Rafael Leão celebran un gol en la selección de Portugal

Jugó con Cristiano en el Mundial y está entrenando con el rival de Central en la  Libertadores

Ver comentarios

Las más leídas

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

Lo último

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a la carga y exigen respuestas

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a la carga y exigen respuestas

En vivo: Newells rompió el cero y le gana a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

En vivo: Newell's rompió el cero y le gana a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

Locos por Leo, que fue a ver al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

Locos por Leo, que fue a ver al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Los gobiernos provincial y nacional ofrecen 15 millones de pesos por datos sobre la mujer desparecida en Rosario el 24 de junio. Su familia denunció secuestro y corrupción policial. Una cámara la captó en la ruta 34, a la altura de Cañada Rosquín
La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
En vivo: Newells rompió el cero y le gana a Talleres con gol de Cóccaro, de penal
Ovación

En vivo: Newell's rompió el cero y le gana a Talleres con gol de Cóccaro, de penal

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a la carga y exigen respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a la carga y exigen respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada
La Región

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

Netflix: tres películas de suspenso para el fin de semana

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Ovación
Locos por Leo, que fue a ver al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

Por Juan Iturrez
Ovación

Locos por Leo, que fue a ver al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

Locos por Leo, que fue a ver al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

Locos por Leo, que fue a ver al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

Los trapos de Newells: agradecimiento a sus embajadores y a la selección argentina

Los trapos de Newell's: agradecimiento a sus embajadores y a la selección argentina

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Policiales
La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

La Ciudad
Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a la carga y exigen respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a la carga y exigen respuestas

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista
Economía

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
La Ciudad

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central
Ovación

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central

El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses
Economía

El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado
Ovación

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado

Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia
Información general

Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares
Policiales

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados
Ovación

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados

Newells: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne
Economía

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras
La Ciudad

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo
Zoom

La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
La Región

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Por Lucía Inés López
Zoom

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono
Información General

Empleados de Comercio acordaron aumento: cómo quedan los salarios y cuándo se paga el bono

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina
El Mundo

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina