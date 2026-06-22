En vivo: Argentina va por un nuevo triunfo en el Mundial y la clasificación frente a Austria El equipo de Lionel Scaloni enfrenta a Austria en Dallas, con Nahuel Molina por Gonzalo Montiel como única variante. Seguilo en vivo por La Capital. 22 de junio 2026 · 13:46hs

AP Lionel Messi metió un zurdazo tremendo contra el palo derecho con el que Argentina se puso arriba de Austria. AP Lionel Messi erró el penal y evidencia toda su bronca. Pudo ser un golpe de efecto rápido, pero Leo falló. Lautaro Martínez es enganchado por dos jugadores de Austria. Fue el penal para Argentina que marró Messi. AFA Dallas, listo para recibir a la selección argentina ante Austria.

Argentina juega ante Austria el segundo partido del Mundial 2026. En Dallas, el lugar donde Maradona recibió la noticia del doping en la Copa del Mundo de 1994 y en el día que se recuerdan los goles a los ingleses de Diego en el Mundial 86, la Scaloneta va por la clasificación a 16avos. Seguilo en vivo por La Capital.

Lo que pasa en Dallas 38' ¡GOOOOOL de Argentina! Apareció Leo Messi y con un zurdazo potente contra el palo derecho, tras un centro de Medina, rompió el cero ante Austria.

¡SIEMPRE VOS CAPITÁN!



A los 38' y tras una gran jugada, Messi puso el 1-0 ante Austria. pic.twitter.com/0IJbI2cBNv — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026 ¡LO TUVO ARGENTINA!



Messi quedó de frente a Schlager, pero el arquero austríaco le ganó el duelo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QyaNOTqwF3 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026 18' Buena recuperación en el medio gracias a la presión de Almada, combinación con el 10 y mejor pase de Lautaro a Messi para la revancha. En el último dominio por lo cerraba Laimer, se la birló justo Alaba.