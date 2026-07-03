En vivo: Argentina no inició bien el complemento, Cabo Verde primero avisó y luego empató

En la ciudad donde reside Lionel Messi, la selección argentina va por el triunfo ante Cabo Verde por los 16avos de final. Seguilo en vivo por La Capital

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El Hard Rock Stadium de Miami, donde Argentina y Cabo Verde van por los octavos de final del Mundial.

Nahuel molina trata de sacársela a Jovane Cabral. Argentina y Cabo verde juegan en Miami.

Lionel Messi y Vozhina frente a frente. En el mano a mano el mejor del mundo lo venció para el 1 a 0 de Argentina ante Cabo Verde.

Se viene el golazo de Lionel Messi. Ya la zurda le pega a la pelota, que se clavará arriba, sin que Vozinha pudiera hacer nada.

Argentina juega los primeros 16avos de final de su historia, en Miami , y va por el triunfo que lo deposite en los octavos de final. Es ante Cabo Verde , la sorpresa de este Mundial , que dejó en el camino a Uruguay y no perdió (ni ganó) ningún partido. Seguilo en vivo por La Capital.

En el equipo de Scaloni, Cristian Romero vuelve al equipo, mientras que lo mismo Facundo Ramírez en lugar de Nicolás Tagliafico. Es el mismo once del debut ante Argelia.

84' Problemas para la selección. Medina y Enzo Fernández quedaron en el piso. El primero lesionado, el otro acalambrado. Tagliafico entra por Medina.

80' Pase de Messi a Molina, centro rasante y Pico casi lo hace en contra.

72' Messi fabricó un tiro libre que le cometió Duarte. Leo apresuró el remate, Vozinha acomodaba la barrera pero reaccionó y la sacó contra el ángulo izquierdo.

VOZINHA NO ES COURTOIS, ES MEJOR



El arquero de Cabo Verde evitó de manera magistral que Lionel Messi transformara su tiro libre en gol.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/n7Dz1dFV4d — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

66' Pelotazo frontal, Nico González se la bajó a Enzo Fernández de pecho, pero le pegó muy arriba.

62' Antes del córner, Scaloni metió a Julián Alvarez por Lautaro y Nico González por Almada.

¡VOZINHA LE TAPÓ EL TIRO A MESSI!



El arquero de Cabo Verde se hizo gigante y evitó el segundo gol del capitán de Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HuKHIdcSDL — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

62' Lo tuvo Messi. Mano a mano exigido, remate de derecha y se la sacó Vozinha. Pase de Romero y habilitación bárbara de Lautaro.

SORPRESA PARA LA SELECCIÓN: EMPATÓ CABO VERDE



El seleccionado africano toqueteó bien con la pelota y puso el 1-1 para golpear a la Argentina en los 16avos de final. pic.twitter.com/aCYf8v7Yah — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

58' GOL DE CABO VERDE. Duarte enfrentó a Dibu Martínez por derecha y lo sometió. Lo asistió bárbaro Ryan Mendes y el disparo pasó entre las piernas de Lisandro Martínez y casi lo saca el arquero.

53' Otro remate de Cabo Verde desde la medialuna, esta vez de Deroy Duarte. No hubo rebotes, fue para el Dibu, que contuvo bárbaro. Fue una mala recepción de Enzo Fernández.

EL DIBU ESTUVO ATENTO



Martínez se quedó con el balón tras el potente remate de Duarte que buscó el empate.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VwL2JRx0IT — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

48' Primera acción de peligro para Cabo Verde. El remate de Cabral en la medialuna encontró el pie salvador de Almada y pelota al córner.

Se inició el complemento, sin variantes en ambos equipos.

VOZINHA LE NEGÓ EL 2-0 A ARGENTINA



Enzo Fernández intentó un remate desde la medialuna, pero el arquero de Cabo Verde logró tapar el tiro.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0CDeb4YD3s — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

44' Lautaro habilitó bien a Enzo Fernández (pase previo de Mac Allister) y su remate de la medialuna fue desviado por Vozinha.

35' Cae una lluvia fina.

¡OTRA VEZ LEOOOOOOOO! ARRIBA ARGENTINA



Asistencia fenomenal de Lisandro Martínez y control exquisito de Messi para poner el 1-0 ante Cabo Verde por los 16avos de final. pic.twitter.com/ZYa4oMaRSX — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

28' GOL DE ARGENTINA. No podía ser de otro que no sea Messi. Pelotazo de Lisandro Martínez desde el círculo central, control increíble de Messi y gol de zurda.

VOZINHA SE QUEDÓ CON EL BALÓN



Messi intentó sorprender al arquero de Cabo Verde, pero estuvo atento y contuvo el tiro libre.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SLVXvz1SB8 — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

17' Tiro libre de Messi, recto pero lejos. Contuvo bien Vozinha.

MESSI YA AVISÓ



El capitán de Argentina tuvo la primera del partido, pero el remate pasó desviado al arco de Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kWRgifdMdu — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

14' primera llegada de Argentina, con remate cruzado de Messi que se fue por el oro palo.

VOZINHA TAMBIÉN TIENE MAGIA EN LOS PIES



El arquero de Cabo Verde demostró que también puede salir jugando con el balón ante Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EOvK3pN0AJ — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El partido emezó a las 19, pero hay amenaza de tormentas eléctricas.