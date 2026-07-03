En vivo: Argentina no inició bien el complemento, Cabo Verde primero avisó y luego empató

Argentina juega los primeros 16avos de final de su historia, en Miami, y va por el triunfo que lo deposite en los octavos de final. Es ante Cabo Verde, la sorpresa de este Mundial, que dejó en el camino a Uruguay y no perdió (ni ganó) ningún partido. Seguilo en vivo por La Capital.
En el equipo de Scaloni, Cristian Romero vuelve al equipo, mientras que lo mismo Facundo Ramírez en lugar de Nicolás Tagliafico. Es el mismo once del debut ante Argelia.
Lo que pasa en Miami
84' Problemas para la selección. Medina y Enzo Fernández quedaron en el piso. El primero lesionado, el otro acalambrado. Tagliafico entra por Medina.
80' Pase de Messi a Molina, centro rasante y Pico casi lo hace en contra.
72' Messi fabricó un tiro libre que le cometió Duarte. Leo apresuró el remate, Vozinha acomodaba la barrera pero reaccionó y la sacó contra el ángulo izquierdo.
66' Pelotazo frontal, Nico González se la bajó a Enzo Fernández de pecho, pero le pegó muy arriba.
62' Antes del córner, Scaloni metió a Julián Alvarez por Lautaro y Nico González por Almada.
62' Lo tuvo Messi. Mano a mano exigido, remate de derecha y se la sacó Vozinha. Pase de Romero y habilitación bárbara de Lautaro.
58' GOL DE CABO VERDE. Duarte enfrentó a Dibu Martínez por derecha y lo sometió. Lo asistió bárbaro Ryan Mendes y el disparo pasó entre las piernas de Lisandro Martínez y casi lo saca el arquero.
53' Otro remate de Cabo Verde desde la medialuna, esta vez de Deroy Duarte. No hubo rebotes, fue para el Dibu, que contuvo bárbaro. Fue una mala recepción de Enzo Fernández.
48' Primera acción de peligro para Cabo Verde. El remate de Cabral en la medialuna encontró el pie salvador de Almada y pelota al córner.
Se inició el complemento, sin variantes en ambos equipos.
44' Lautaro habilitó bien a Enzo Fernández (pase previo de Mac Allister) y su remate de la medialuna fue desviado por Vozinha.
35' Cae una lluvia fina.
28' GOL DE ARGENTINA. No podía ser de otro que no sea Messi. Pelotazo de Lisandro Martínez desde el círculo central, control increíble de Messi y gol de zurda.
17' Tiro libre de Messi, recto pero lejos. Contuvo bien Vozinha.
14' primera llegada de Argentina, con remate cruzado de Messi que se fue por el oro palo.
El partido emezó a las 19, pero hay amenaza de tormentas eléctricas.