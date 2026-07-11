En vivo: Argentina le gana a Suiza en su primera llegada, con gol de Alexis Mac Allister

Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final y del otro lado espera Inglatera, que venció a Noruega. Seguilo en vivo por La Capital.

El Kansas Stadium, donde Argentina va por el pase a las semifinales frente a Suiza. Espera Inglaterra.

Enzo Fernández, el héroe ante Egipto, la protege. Argentina arrancó con una ventaja temprano ante Suiza en Kansas.

Tremendo grito de Alexis Mac Allister, para celebrar el 1 a 0 de Argentina sobre Suiza en Kansas.

Argentina se juega de nuevo el todo por el todo ante Suiza , en Kansas , por la última llave de cuartos de final que resta para completar el cuadro de semifinales. El ganador enfrentará el miércoles a Inglaterra, que derrotó a Noruega 2 a 1, en Atlanta. Seguilo en vivo por La Capital.

Lionel Scaloni finalmente repitió el equipo que venció a Egipto en los octavos de final y fue la primera vez en el Mundial que lo hizo.

31' Era empate de Suiza, pero el Dibu lo salvó con su pierna derecha, luego de que Embolo le ganara a Lisandro Martínez y lo encarara mano a mano.

¡HAY ARQUERO, SEÑORAS Y SEÑORES! Dibu Martínez estuvo atento ante el remate de media distancia de Sow. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YE17HoncK5

¡GOOOOOL DE ARGENTINA!



De cabeza, Alexis Mac Allister puso el 1-0 ante Suiza y sueñan con las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/oVsinBAcRN — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

9' GOL DE MAC ALLISTER. Córner de Messi desde la izquierda, cabezazo del volante y gol. Antes, tiro de esquina desde el otro lado cabeceado por el mismo jugador que fue apenas desviado por Embolo. De ahí vino el córner seguido. Y la jugada la inició el mismo volante, con un disparo que rebotó en Elvedi y se fue al córner.

6' Primer remate al arco, de Suiza. En realidad, fue un disparo a las nubes de Xhaka. Pero los helvéticos empezaron mejor con el mediocampo argentino errático.

El partido en el Kansas Stadium, donde Argentina debutó en el Mundial con victoria 3 a 0 sobre Argelia, empezó a las 22 hora argentina. El árbitro, el portugués Joao Pinheiro.

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